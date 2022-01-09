نجم المباراة عن جدارة واستحقاق .. ماذا قدم فينسنت أبو بكر أمام بوركينا فاسو؟

كاد منتخب بوركينا فاسو أن يحرج الأسود غير المروضة؛ منتخب الكاميرون، على أرضه ووسط جماهيره، في اللقاء الافتتاحي لكأس أمم إفريقيا 2021.

الأحصنة قدموا شوط أول مميز، أهدروا به أكثر من فرصة، لكن الكاميرون استعادت زمام الأمور مع اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، مع تألق قائدها فينسنت أبو بكر، مهاجم النصر السعودي. (طالع تقرير المباراة)

وعقب نهاية المباراة، حصل أبو بكر على جائزة أفضل لاعب في المباراة، باختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، فماذا قدم مهاجم العالمي؟

صاحب الـ29 عامًا شارك أساسيًا في المباراة، حاملًا شارة قيادة الأسود غير المروضة، قبل أن يخرج في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

قائد الكاميرون ومهاجم النصر السعودي كان أفضل لاعبي منتخب بلاده من الناحية الهجومية في اللقاء، إذ سجل هدفين، وخلق فرصة هدف أخرى، لكن لم يتم استغلالها لهز الشباك.

أما نسبة الأهداف التي كان من المتوقع أن يسجل فينسنت فنسبتها 1.83 أي أقل مما أحرز، مما يثبت تفوقه في اللقاء.

وتألق أبو بكر في المباراة من ناحية التسديدات، فكان الأكثر تسديدًا بواقع ست تسديدات، منها ثلاث بين القوائم الثلاث.

من ناحية التمريرات، مرر فينسنت الكرة 17 مرة، منها 14 صحيحة، بنسبة دقة بلغت 82.4%.

أما في المواجهات الثنائية، فنجح مهاجم الكاميرون بنسبة 75% خلال 8 مواجهات دخلها.

كذلك كان لأبو بكر بصمة دفاعية في اللقاء، إذ أوقف هجمة للخصم، وشتت الكرة من منطقة الخطورة مرتين، واستخلص الكرة مرة واحدة، فيما قُطعت منه سبع مرات.