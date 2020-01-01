نجم الدوري الإنجليزي: أنا مثلي الجنس، لكنني أخاف الإعلان

أحد نجوم الدوري الإنجليزي يعلن عن ميوله المثلية، ويرفض الإفصاح عن هويته.

كشف أحد نجوم الدوري الإنجليزي عن ميوله المثلية فيما يخص هويته الجنسية لكنه رفض الإفصاح عن اسمه.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي نشرت رسالة بعث بها اللاعب، وكشف خلالها عن المصاعب التي يواجهها.

وكتب اللاعب في رسالته: "أنا مثلي الجنس، وكتابة مثل ذلك الأمر في رسالة يعد خطوة كبيرة بالنسبة لي".

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وأضاف: "فقط أنا وعائلتي ومجموعة صغيرة للغاية من الأصدقاء على علم بهويتي الجنسية، ولا أشعر أنني على استعداد لمشاركة ذلك مع فريقي أو مديري الفني".

وأردف: "هذه الحياة كالكابوس بالنسبة لي، هذا يؤثر على صحتي النفسية وأكثر من ذلك بكثير، أشعر أنني محاصر في وسط مخاوفي".

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وأكمل: "الحصول على شريك الحياة في منتهى الصعوبة نظرًا لظروف مهنتي، في الوقت الحالي أتجنب العلاقات بشكل كامل، لأن العثور على شريك لمدى طويل يتطلب مستويات ثقة من الصعبة منحها لأحدهم".

وأوضح: "لا أظن أن كرة القدم مستعدة بعد لخروج أحد اللاعبين بمثل ذلك اللاعبين، اللعبة في حاجة لتغييرات جذرية لتحقيق ذلك، على الكل بما فيهم الجماهير والمدربين واللاعبين وملاك الأندية أن يتعلموا كيفية التعامل معنا".

وأنهى كلماته: "لو كنت سأعلن للجميع أريد أن أتأكد من حصولي على الدعم من الكل في أي خطوة، لقد سمعت هتافات ضد المثلية لمرات لا يمكن عدها، أتمنى لو أنني لم تكن حياتي بتلك الطريقة".

جدير بالذكر أن تاريخ كرة القدم الإنجليزية كان قد شهد إعلان اللاعب جاستن فاشانو عن ميوله المثلية في عام 1990، وقتل نفسه بعدها بثمانية أعوام.