كأس العالم للسيدات
دوري الأمم الأوروبية

نجم البرتغال السابق: رونالدو من عالم آخر

التعليقات()
Getty Images
باوليتا لاعب باريس سان جيرمان السابق ومنتخب البرتغال يشيد بكريستيانو رونالدو ويؤكد على حظوظ منتخبه الكبيرة في التتويج بدوري أمم أوروبا.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أشاد باوليتا نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق ومنتخب البرتغال المعتزل بمواطنه كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي وبما يقدمه مؤخرًا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها باوليتا وأكد خلالها أن مواجهة المنتخب البرتغالي أمام نظيره الهولندي في النهائي ستكون صعبة على كلا الطرفين.

وقال باوليتا: "منتخب هولندا يملك عناصر شابة وقوة كبيرة في كل الخطوط، لكن الفريق البرتغالي أيضًا يملك القوة في كل المراكز، علينا أن نستغل ذلك".

وأضاف: "لدينا لاعب مذهل وهو كريستيانو رونالدو، في رأيي الخاص هو من عالم آخر، لقد كتب ولا يزال يكتب تاريخ كرة القدم".

اختيارات المحررين

رونالدو يكشف سر تألقه والحفاظ على مستواه

وأكمل: "من الصعب أن نجد لاعب آخر يقدم مستويات بنفس الاستمرارية الخاصة برونالدو والتي يقدمها طوال السنوات الماضية، أتمنى أن يتجاوز رقم عالي دائي كأكثر هداف في تاريخ المنتخبات".

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد قاد البرتغال لنهائي دوري الأمم الأوروبية في مواجهة هولندا بعد تجاوز سويسرا بهاتريك.

 

إغلاق