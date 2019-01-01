نجم الأهلي السابق: فرجاني ساسي أفضل لاعب في الدوري المصري

ساسي قدم موسمًا رائعًا مع الزمالك

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث عادل عبدالرحمن، نجم الأهلي السابق، عن أفضل لاعب في الموسم الكروي الماضي بالدوري المصري الممتاز بعد تتويج الأهلي به.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري الممتاز، بعد منافسة قوية من الزمالك خلال الجولات الأخيرة التي حسمت البطولة.

وقال عادل عبدالرحمن خلال تصريحاته التلفزيونية: "فرجاني ساسي لاعب الزمالك، هو الأفضل في الدوري المصري بالموسم الماضي".

وأضاف: "ساسي كان أفضل من معلول في الموسم الماضي، حيث قدم ساسي مستوى مميزًا منذ بداية الموسم حتى إصابته في الكونفدرالية".

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وتابع عبدالرحمن: "فرجاني ساسي قدم كرة أمتعت المصريين الموسم الماضي، ويستحق عن جدارة لقب أفضل لاعب في الموسم".

وكان الزمالك قد توج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، بعد اللجوء لركلات الترجيح بعد التعادل في مجموع نتيجتي الذهاب والإياب.