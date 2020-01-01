نجم الأرجنتين يستعيد ذكريات نجاته من تحطم مروحيته بعد وفاة كوبي براينت

استرجع الأرجنتيني خورخي فالدانو حادث سقوط مروحيته في المكسيك في وقت سابق، بعد سقوط مروحية أسطورة السلة كوبي براينت ووفاته على أثر الحادث.

براينت أسطورة كرة السلة الأمريكية سقطت مروحيته أمس وتوفي ومعه أصغر بناته عن عمر يناهز 41 عاماً.

وقال فالدانو في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "تعرضت لحادث في 2006 حيث سقطت مروحيتي بعد اصطدامها في شجرة لنسقط".

وأضاف: "سقطنا من ارتفاع يشبه الـ15 طابق وأخبروني أنني فقدت الوعي أخر ما أتذكره أن زميل لي جلس يخبرني بأننا نسقط".

وتابع: "أخر ما رأيته هو اصطدام بعدد من الأشجار قبل أن أسقط واتلقى ضربة قوية تسببت في فقداني للذاكرة ولا أتذكر ما حدث بعدها".

واضاف: "سمعت أصواتاً، فتحت عيني رأيت دخان كثيف أتذكر أن هنالك شخص قال هذا لاعب كرة قدم أنا أعرفه جيداً، ثم قررت أن أغلق عيني مرة أخرى".

أبرز ردود أفعال المشاهير على وفاة أسطورة السلة كوبي براينت

فالدانو أكد أنه طائرته كانت تشبه طائرة كوبي قبل ركوبه، طيار ، مساعد طيار وستة ركاب، المقاعد الثلاثة التي كانت في المقدمة مشغولة، مقعد في النافذة على الجانب الآخر، كانت مشغولة وكان هناك واحد في النافذة والآخر في الوسط، فقلت لصبي صغير جدًا يبلغ من العمر 30 عامًا، أن يأتي وقال: "لا، السيد فالدانو، أنت أولاً، لقد جلس جنباً إلى جنب مع الحظ السيئ لدرجة أن التأثير كان بالضبط على هذا الجانب، لقد مات هذا الصبي ".

واختتم: "عندما توفى كوبي، حزنت للغاية ليس لأنني تذكرت ما حدث لي بل لأنني لا أتوقع موت الأبطال وكوبي بطلاً وأثره سيظل خالداً".

يذكر أن فالدانو البالغ من العمر 64 عاماً يعتبر واحد من أهم لاعبي ريال مدريد في القرن الماضي ومنتخب الأرجنتين.