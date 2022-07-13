نجم أتلتيكو مدريد الجديد يسخر من كورتوا أثناء تقديمه!

جماهير أتلتيكو مدريد تتذكر جيدًا ما قاله كورتوا

يبدو وأن مشجعي فريق أتلتيكو مدريد يتذكرون جيدًا ما قام به حارسهم السابق تيبو كورتوا من قبل تجاه ناديهم المحبب.

حيث كان قد تحدث النجم البلجيكي بصورة لم ترض عشاق النادي العاصمي، ومن بعدها خرجت بعض ردود الأفعال الغاضبة ناحية كورتوا.

الأمر الذي تم استدعائه من الوافد الجديد أكسيل فيتسيل عند تقديمه كلاعب منضم حديثًا من قبل فريق بوروسيا دورتموند لنادي أتلتيكو مدريد.

حيث سئل أكسيل فيتسيل عن الذكريات التي كان يمتلكها عن مشجعي أتليتكو مدريد بعد أن لعب ضدهم مع زينيت في "فيسنتي كالديرون" ثم مع بوروسيا دورتموند في "واندا ميتروبوليتانو".

قال البلجيكي: "مناخ جيد جدًا هنا، كانت مباراة ساخنة للغاية، أريد أن أعرف هذا المناخ، لكن هذه المرة في الجانب الجيد".

وعبارة "في الجانب الجيد" هي ما ذكرت الجماهير بحادثة حارس ريال مدريد، كورتوا، الذي كان قد تحدث فيها من قبل.

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فعندما سئل تيبو قبل نهائي دوري أبطال أوروبا عما حدث في لشبونة، عندما خسر النهائي أمام ريال مدريد عام 2014 أوضح: "أنا الآن في الجانب الجيد من التاريخ".

والآن، يبدو أن فيتسيل قد أدرك خلال زياراته السابقة إلى مدريد لمواجهة أتلتيكو ما هو الجانب الجيد من المدينة.

جدير بالذكر أن الوافد البلجيكي الجديد لصفوف أتلتيكو مدريد قد انضم من قبل فريق بوروسيا دورتموند الألماني بصورة مجانية بعد انتهاء عقده مع الفريق الأصفر والأسود.

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