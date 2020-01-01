نجم إنجلترا السابق: ماني أفضل من صلاح

ماني أفضل لصلاح بالنسبة لليفربول.. هل هذا صحيح؟

قال نويل ويلان مهاجم ليدز يونايتد وميدلسبره السابق إن النجم السنغالي ساديو ماني أفضل من محمد صلاح بالنسبة لليفربول.

وكانت العديد من الأخبار قد أفادت باحتمالية رحيل أحد النجمين خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، والعديد من المصادر رجحت أن يكون صلاح.

وبمساهمته بـ 16 هدفًا سجلهم وسبع تمريرات حاسمة خلال 37 مباراة شارك فيهم في جميع المسابقات للريدز هذا الموسم، خطف ماني الأضواء من صلاح.

المزيد من الفرق

وفي الوقت الذي يرجح فيه العديد من المقربين لليفربول احتمالية رحيل أحدهما، يرى نويل ويلان أن ماني كان أفضل من صلاح في السنوات الماضية.

وأضاف: "لقد أظهر ماني لكلوب أنه مميز بالفعل، وأعطى ليفربول ما يستحقه، لقد كان استثنائيًا، خلال المواسم الثلاثة الماضية، كان حاسماً للغاية وأفضل من صلاح"

وتابع: "يُظهر ليفربول أوراق اعتماده من خلال الاحتفاظ باللاعبين لأنه عادةً عندما يتصل ريال مدريد أو برشلونة يقفز اللاعبون بحثًا عن قطبي إسبانيا"

وأردف: "أنا متأكد أن ليفربول يخبرون ماني بأنهم سيقومون بالاسثتمار هذا الموسم ليصبحوا فريقًا أقوى، وأنهم في حاجة إليه لاستمرار المشروع"

وأكمل: "ليفربول يظهر قوته في الملعب واقتصاديًا كذلك، لديهم المال لمجاراة ريال مدريد وهم جادين في الاحتفاظ بالقمة والمضي قدمًا في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات المقبلة، وللقيام بذلك تحتاج إلى الاحتفاظ بهؤلاء اللاعبين"

تشكيل القرن 21 .. ميسي ورونالدو في المقدمة وخلاف حول حراسة المرمى

يذكر أن ساديو ماني قد شارك صلاح في لقب الحذاء الذهبي الإنجليزي الموسم الماضي كهدافين للبريميرليج رفقة الجابوني أوباميانج كذلك برصيد 22 هدفًا.