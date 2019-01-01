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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

نجم إنتر السابق يكشف سر أزمة رونالدو مع كوبر

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الميزان أحد أهم عوامل الأزمة..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

كشف ستيفان دالمات لاعب وسط إنتر ميلان السابق أن رونالدو البرازيلي كان يكره الصعود على الميزان بسبب زيادة وزنه المزعجة بالنسبة له، في عهد الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني السابق للمنتخب المصري.

 

وقال دالمات:"كان علينا وزن أنفسنا كل ثلاثاء مع كوبر ورونالدو لم يكن يريد أبداً الصعود على الميزان".

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وأضاف:"إنها مسألة نفسية، لم يكن يريد رؤية وزنه".

وأوضح:"لقد كان هناك توتراً وعادةً ما انتهى بشكل سيئ، كوبر كان صارماً بهذا الصدد، ولكن رونالدو لم يكن يريد معرفة ذلك، ولهذا لم يصعد أبداً على الميزان".

يذكر أن الظاهرة كان قد وصف كوبر بأنه أسوأ مدرب عمل معه طوال مسيرته الكروية.

 

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