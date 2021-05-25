نجم إنتر السابق ولعب في قطر والإمارات .. الشباب يفاوض أرجنتيني جديد

الشباب يسعى لتدعيم فريقه بنجم أرجنتيني جديد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن مفاوضات من جانب نادي الشباب السعودي من أجل ضم أحد لاعبي فريق بوكا جونيورز الأرجنتيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الشباب لديه تجربة رائعة رفقة اللاعبين القادمين من بلاد التانجو، خاصًة بوجود كلًا من إيفر بانيجا وكريستيان جوانكا في صفوف الفريق وتقديمهم لمستويات مميزة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "MDZ" الأرجنتينية، أن ماورو زاراتي ظهر على رادرا نادي الشباب لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوفه قبل الموسم الجديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار اللاعب بالرحيل عن بوكا جونيورز بسبب ابتعاده عن المشاركة، هو من فتح باب المفاوضات، حيث هناك 3 وجهات محتملة الأقوى من بينهم هو شيخ الأندية السعودي.

وينافس الشباب على الصفقة أحد الأندية الأمريكية، وأيضًا نادي إلتشي الإسباني، الذي فلت بأعجوبة من الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني.

وكان لزاراتي تواجد من قبل في الدوري الإنجليزي والإيطالي باللعب لواتفورد وإنتر ميلا ولاتسيو الإيطالي وأيضًا لديه بعض التجارب العربية في السد القطري والنصر الإماراتي.

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