نجم أرمينيا: ما يقوم به بونوتشي شيء من العار

كارابيتيان نجم منتخب أرمينيا ينتقد ما قام به قائد إيطاليا ليوناردو بونوتشي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال كارابيتيان نجم منتخب أرمينيا إن ليوناردو بونوتشي لاعب يمتلك مسيرة عظيمة في كرة القدم، ولكن ما يقوم به هو شيء من العار ولا يمكن وصفه بغير ذلك.

وتغلبت إيطاليا على أرمينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الخميس ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وخلال المباراة تلقى كارابيتيان نجم منتخب أرمينيا عدة ضربات بالمرفق من قائد منتخب إيطاليا ليوناردو بونوتشي، الأمر الذي أزعجه كثيرًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 6, 2019

وعقب المباراة، كتب كارابيتيان رسالة قاسية لبونوتشي عبر حالته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من خلال صورة تجمعهما أثناء المباراة.

وكتب كارابيتيان: "لدي احترام كبير لما قدمته خلال مسيرتك ليوناردو، ولكن ما قمت به في مباراة اليوم لا يصنف إلا بأنه مخجل وشيء من العار"

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يذكر أن هذه المرة ليست الأولى التي يتعرض فيها بونوتشي لهجوم مباشر من أحد اللاعبين، حيث سبق وأن هاجمه بالوتيلي وستيرلينج وآخرون على خلفية واقعة تبريره للعنصرية التي قام بها جمهور كالياري ضد نجم يوفنتوس السابق مويس كين.