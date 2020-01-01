مانشستر يونايتد يبحث عن فيرنانديش جديد في أتلتيكو مدريد

هل يعود نجم أتلتيكو مدريد للدوري الإنجليزي؟

ذكرت صحيفة آس الإسبانية أن مانشستر يونايتد لا ينوي القيام بتحركات كبرى خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، ولكن تجربة برونو فيرنانديش تجعله يفكر في صفقة ما.

وسيكون كيران تريبيير هو الأمل بالنسبة لمانشستر يونايتد خاصة وأن عقده ينتهي في غضون 18 شهرًا فقط ومن الممكن أن يتطلع للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع وصول كافاني ووجود مارسيال في الخط الهجومي لمانشستر يونايتد، كانت دقائق إيجالو قليلة ولم يعد ضروريًا في الفريق وبذلك سيعود إلى الصين في يناير بانتهاء إعارته.

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وتشير المصادر إلى أن فيل جونز وروخو قد يرحلوا عن الشياطين الحمر في القريب العاجل وهو ما سيجعل مانشستر يونايتد في حاجة للبحث عن بديل في الخط الخلفي

هذا يجعل البحث عن سبل للتواصل مع تريبيير من المرجح جدًا لأن ينتقل إلى أولد ترافورد جنبًا إلى جنب مع ماجواير وليندلوف وبيساكا والبقية.

وكان برونو فيرنانديش قد انتقل إلى مانشستر يونايتد خلال الميركاتو الشتوي الماضي ليتألق ويصبح أفضل لاعب في الفريق خلال فترة زمنية قياسية.

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يذكر أن مانشستر يونايتد يعاني على المستوى الاقتصادي في الوقت الحالي على شاكلة جميع الأندية في أوروبا والعالم بسبب توابع فيروس كورونا.