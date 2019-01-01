نجم أتلتيكو مدريد يطالب جريزمان بالبقاء وتجاهل برشلونة

كوكي لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد يطالب زميله أنطوان جريزمان بالبقاء في صفوف الروخي بلانكوس وتجاهل برشلونة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب اللاعب الإسباني كوكي نجم وسط ملعب فريق أتلتيكو مدريد نظيره الفرنسي أنطوان جريزمان بالبقاء مع الفريق في الموسم المقبل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كوكي لصالح صحيفة "ماركا" وأكد خلالها على أهمية جريزمان بالنسبة للفريق.

درع أتلتيكو مدريد يرحل 🛡️👋



🔴🔵 القائد جودين لعب آخر مبارياته بقميص الروخي بلانكوس في ملعب واندا ميتروبوليتانو. pic.twitter.com/TyYPI0GqZX — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٢ مايو ٢٠١٩

وقال كوكي: "لقد أظهر أنطوان جريزمان ما الذي يعنيه في صفوف أتلتيكو مدريد خلال سنوات تواجده هنا مع الفريق".

وأضاف: "نحن نريد من جريزمان أن يبقى ويستمر مع الفريق وأن يكون متحفزًا لصناعة التاريخ هنا، على أمل أن يكون رحيله مثل رحيل جودين".

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واختتم: "وداع جودين كان صعبًا للغاية بالنسبة لنا، لدينا الكثير من الذكريات الطبية معًا ومررنا بلحظات خاصة مع أتلتيكو مدريد وهو واحد من أفضل القادة الذين لعبت معهم".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن برشلونة قد أعاد فتح خط الاتصال مع جريزمان في الأسابيع الأخيرة ليضمه في الموسم المقبل.