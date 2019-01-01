نجم آرسنال السابق: أوزيل فقد الدافع للعب

نجم الجانرز يقترب من نهايته؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إيمانويل بوتي نجم آرسنال السابق اعتقاده بأن مسعود أوزيل صانع ألعاب الفريق قد فقد دوافعه.

وقال بوتي:"أن يفقد اللاعب دافعه هذا شيء يحدث كثيراً، نحن لسنا آليين، أحياناً تدخل في موسم جديد ولا تسير الأمور كما كانت، من الصعب الحفاظ على نفس المستوى". اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

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وأضاف:"إذا حصلت على الكثير من المال وفزت بالكثير من الألقاب بالفعل، إذا كان لديك مشاكل في حياتك الخاصة، أنا لا أعلم ما يحدث في حياته، ولكني أرى أن لغة جسده ليست جيدة في الملعب".

وأوضح:"إنه عار كبير، أتمنى أن يستطيع فعل شيء ليس فقط لأجله بل للنادي، إنه لاعب رائع، ولكنه يحتاج للشعور بالحب".

ويعاني أوزيل أزمة واضحة وسط شائعات عن رحيله في يناير الجاري.