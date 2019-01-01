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الدوري الإنجليزي الممتاز

نجم آرسنال السابق: أوزيل فقد الدافع للعب

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نجم الجانرز يقترب من نهايته؟

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أبدى إيمانويل بوتي نجم آرسنال السابق اعتقاده بأن مسعود أوزيل صانع ألعاب الفريق قد فقد دوافعه.

 

وقال بوتي:"أن يفقد اللاعب دافعه هذا شيء يحدث كثيراً، نحن لسنا آليين، أحياناً تدخل في موسم جديد ولا تسير الأمور كما كانت، من الصعب الحفاظ على نفس المستوى".

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وأضاف:"إذا حصلت على الكثير من المال وفزت بالكثير من الألقاب بالفعل، إذا كان لديك مشاكل في حياتك الخاصة، أنا لا أعلم ما يحدث في حياته، ولكني أرى أن لغة جسده ليست جيدة في الملعب".

وأوضح:"إنه عار كبير، أتمنى أن يستطيع فعل شيء ليس فقط لأجله بل للنادي، إنه لاعب رائع، ولكنه يحتاج للشعور بالحب".

ويعاني أوزيل أزمة واضحة وسط شائعات عن رحيله في يناير الجاري.

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