نجم آرسنال: إصابة فان دايك؟ هكذا تكون التدخلات

ديفيد لويز مدافع آرسنال يتحدث عن إصابة فيرجيل فان دايك نجم ليفربول وتدخل جوردان بيكفورد عليه.

أكد ديفيد لويز نجم فريق آرسنال أن تدخل اللاعب جوردان بيكفورد حارس مرمى إيفرتون على نظيره فيرجيل فان دايك قائد دفاع ليفربول لم يكن بهدف الإيذاء.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لويز وأكد خلالها أن مثل تلك التدخلات يجب أن تستمر في كرة القدم فهي تضيف بعض المتعة لها بشرط ألا تكون تهدف للأذى.

وقال لويز: "لقد كان تدخل بيكفورد مسموحًا به ضمن مجريات اللقاء، هذه هي كرة القدم وستبقى كذلك دائمًا وأبدًا".

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وأضاف: "عندما يحاول أي لاعب القيام بتدخل سيئ وأن يضر أحد اللاعبين يستطيع كل من يشاهد أن يدرك ذلك على الفور".

وأردف: "هذا الجزء من كرة القدم يعد ضمن عملنا، وبعض الأحيان لا نملك أفضل لحظات الحظ مع كرة القدم ومن الممكن أن نتعرض للكثير من الأذى".

وأكمل: "علينا أن نحمي كرة القدم فهذه اللعبة موجود لإسعاد الجماهير وللقيام بذلك يجب أن نستمر في اللعب بنفس الطريقة وأن نفهم أن تلك الالتحامات موجودة".

جدير بالذكر أن فان دايك قد يغيب لنهاية الموسم الجاري بعد إصابته في الركبة أمام إيفرتون في الأسبوع الماضي من الدوري الإنجليزي.