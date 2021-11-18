نجما ريال مدريد وتشيلسي يهاجمان الإعلام بسبب ميندي

شن الثنائي فيرلان ميندي، ظهير ريال مدريد، وإدوارد ميندي، حارس تشيلسي، هجوماً حاداً بحق الإعلام بسبب الخلط بينهما وبين لاعب مانشستر سيتي المُدان والمسجون حالياً بينجامين ميندي.

وتم إيقاف ظهير مانشستر سيتي بسبب اتهامه بالاغتصاب والاعتداء الجنسي بأغسطس الماضي، وفي الأيام الماضية تم توجيه تهم جديدة للاعب.

لماذا الغضب من طرف حارس تشيلسي ميندي؟

ونشر إدوارد ميندي منشوراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي هاجم فيه وسائل الإعلام بسبب وضع صورته على الأخبار الأخيرة الخاصة بلاعب سيتي المُدان.

وكتب السنغالي: "من الحزين رؤية تلك الأمور في إنجلترا وفرنسا في 2021، أصحاب البشرة السمراء بلا وجوه أو اسماء تميزهم".

وأكمل: "تلك الأخطاء بالصور قد تبدو طريفة، ولكن على العكس، تحمل رمزاً كبيراً".

وواصل حارس البلوز: "ليس من الصعب التمييز بين وجهين، خصوصاً بوجود قمصان رياضية تساعد!".

كيف علق مدافع ريال مدريد ميندي؟

المدافع الفرنسي أعاد نشر رسالة حارس تشيلسي وتوجه له بالشكر: "ميرسي إدوارد، نحن في 2021، توقفوا".

وأضاف: "الأمر سيأخذ وقتاً، ولكن في نهاية المطاف ستتعلمون كيف تحترموننا، سواء أعجبكم أم لم يعجبكم الأمر!".

Merci Edouard Mendy! Nous sommes en 2021 😔😔😔!



STOP 💪🏿🛑✋🏿



Ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter! Que vous le vouliez ou non 😡😡😡! pic.twitter.com/sg52f2MbyB — Ferland Mendy (@ferland_mendy) November 17, 2021

ما هو موقف مدافع مانشستر سيتي حالياً؟

يواجه الظهير الأيسر الفرنسي حالياً ست تهم بالاغتصاب، وتهمة بالاعتداء الجنسي عقب الاتهامات الجديدة التي وُجهت له من السلطات هذا الأسبوع.

وينتظر أن يخضع اللاعب للمحاكمة بإنجلترا في يناير المقبل من أجل البت في الاتهامات الموجهة له.