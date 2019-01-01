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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

نجل رييس يودع والده برسالة مؤثرة

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Getty Images
النجم الإسباني توفى في حادثة سيارة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كتب نجل خوسيه أنطونيو رييس، نجم إشبيلية وأرسنال السابق، رسالة مؤثرة لتوديع والده الذي توفى في حادثة مساء السبت.

وكان نادي إشبيلية قد أعلن وفاة رييس وفردين من عائلته في حادث سيارة السبت، واقعة أثارت الحزن في عالم كرة القدم.

وقال خوسيه رييس عبر انستجرام: "هذا كان اليوم الأخير لنا معاً، وجهت لي النصيحة كالعادة، ولكنك اليوم تغادر ولن تعود أبداً، هذا يوم صعب للغاية، ولكن سأظل فخوراً بك والدي".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este es el último momento que hemos pasamos juntos papá.... ese día me dabas consejos como haces siempre, pero hoy te has ido para no volver y es un día muy duro para mi!😔Estuve y estaré siempre muy orgulloso de ti papá @j.a.reyes10 no pasamos todo el tiempo que quisiéramos juntos pero solo tú y yo sabemos cuanto nos queríamos! Se que desde el cielo me cuidarás y yo nunca te voy a olvidar!! Te quiero papá!! ❤️👨🏻👦🏻❤️ Gracias a todos por los mensajes de cariño que estoy recibiendo!! 🙏🏼

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وأضاف: "لم نكن نقضي كل الأوقات معاً كما نريد، ولكن وقتما أردنا كنت أنا وأنت فقط، أعرف أن في السماء ستشاهدني ولن أنساك أبداً، أريدك في أفضل الأحوال بابا".

وشهد نهائي دوري الأبطال دقيقة صمت قبل بداية المباراة على روح رييس، كما أهدى ألبيرتو مورينو، لاعب ليفربول، انتصار فريقه لزميله السابق بعدما ارتدى قميصاً يحمل صورة لهما معاً.

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راموس وإشبيلية وأتلتيكو مدريد وردود الفعل على وفاة رييس المفاجئة

وتوفى رييس عن عمر يناهز الخامسة والثلاثين بعد مشوار حافل لعب فيه بقمصان ريال وأتلتيكو مدريد، إشبيلية، أرسنال، وإسبانيول.

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