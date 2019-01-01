نجل رييس يودع والده برسالة مؤثرة

النجم الإسباني توفى في حادثة سيارة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كتب نجل خوسيه أنطونيو رييس، نجم إشبيلية وأرسنال السابق، رسالة مؤثرة لتوديع والده الذي توفى في حادثة مساء السبت.

وكان نادي إشبيلية قد أعلن وفاة رييس وفردين من عائلته في حادث سيارة السبت، واقعة أثارت الحزن في عالم كرة القدم.

بسمة، أول فتاة سعودية تُرافق اللاعبين للملعب في تاريخ نهائي دوري أبطال أوروبا 👏#ابدأ_لحظات_لا_تعوض@MastercardMEA pic.twitter.com/HgEiULIBKR — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

وقال خوسيه رييس عبر انستجرام: "هذا كان اليوم الأخير لنا معاً، وجهت لي النصيحة كالعادة، ولكنك اليوم تغادر ولن تعود أبداً، هذا يوم صعب للغاية، ولكن سأظل فخوراً بك والدي".

وأضاف: "لم نكن نقضي كل الأوقات معاً كما نريد، ولكن وقتما أردنا كنت أنا وأنت فقط، أعرف أن في السماء ستشاهدني ولن أنساك أبداً، أريدك في أفضل الأحوال بابا".

وشهد نهائي دوري الأبطال دقيقة صمت قبل بداية المباراة على روح رييس، كما أهدى ألبيرتو مورينو، لاعب ليفربول، انتصار فريقه لزميله السابق بعدما ارتدى قميصاً يحمل صورة لهما معاً.

راموس وإشبيلية وأتلتيكو مدريد وردود الفعل على وفاة رييس المفاجئة

وتوفى رييس عن عمر يناهز الخامسة والثلاثين بعد مشوار حافل لعب فيه بقمصان ريال وأتلتيكو مدريد، إشبيلية، أرسنال، وإسبانيول.