بطولة آسيا للشباب تحت 17 عاماً

نجل رابح ماجر ينضم لقائمة منتخب شباب قطر استعدادًا لكأس آسيا

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رابح ماجر
نجل رابح ماجر يستعد مع شباب العنابي للمشاركة في كأس أمم آسيا تحت 19 عامًا.

أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم ، عن قائمة منتخب الشباب تحت 19 عامًا، والتي تضم 32 لاعبًا، سيشاركون في المعسكر المقرر إقامته في أوزبكستان أكتوبر القادم.

قائمة المنتخب القطري للشباب، تضمنت اسم لطفي ماجر، نجل أسطورة الكرة الجزائرية والإفريقية رابح ماجر، بعد موافقته على تمثيل الانضمام لصفوف شباب العنابي.

لطفي ماجر قدم مستوى رائع مع فريقه الدحيل القطري خلال الفترة الماضية، وهو ما دفع الجهاز الفني لمنتخب الشباب القطري، لاستدعائه من أجل ارتداء قميص العنابي.

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    بداية لطفي ماجر الذي يبلغ من العمر 18 عامًا كانت رفقة فريق أتليتك بارادو الجزائري، قبل انتقاله إلى الدحيل القطري الذي تألق معه بشكل ملحوظ.

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    وكانت تقارير صحفية جزائرية، قد أشارت إلى أن لطفي ماجر هو من اختار تمثيل المنتخب القطري، دون تدخل من والده في الأمر، خاصة وأنه يعيش ويدرس في قطر خلال الفترة الحالية، ولا يفكر في العودة إلى الجزائر مستقبلًا.

    ومن المقرر أن يخوض المنتخب القطري للشباب تحت 19 عامًا نهائيات كأس أمم آسيا، والتي ستقام في الفترة من 14 إلى 31 أكتوبر في أوزبكستان، حيث يقع في مجموعة تضم طاجيكستان وماليزيا واليمن.

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