نجل إيتو يرفع قضية عليه ويطالبه بتعويض مالي

إيتيان صامويل إيتو يقرر مقاضاة والده ويطالبه بتعويض مالي كبير عن مصاريف فترة مراهقته.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن قيام اللاعب الشاب إيتيان صامويل إيتو نجل مهاجم برشلونة السابق بمقاضاة والده.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت"، والتي أكدت أن اللاعب قد رفع قضية على والده من أجل الحصول على تعويض مالي عن مصاريف فترة مراهقته.

وأوضحت الصحيفة أن الشاب الذي يلعب في صفوف ريال أوفيدو يطالب والده بالحصول على 20 ألف يورو من خلال المحكمة.

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وذكر اللاعب خلال شهادته بالمحكمة أن والده لم يقم بالتواصل معه منذ سنوات، واتهمه بالإهمال وبالتخلي عنه وعن واجباته نحوه.

ويملك إيتو في الوقت الحالي ثمانية أطفال من عدة أمهات وعلاقات مختلفة، لذلك إدعاء نجله بالإهمال قد يكون منطقي نوعًا ما بحسب ما ترى الصحيفة.

ولا تعد تلك المرة الأولى التي يتورط فيها إيتو بمحاكمة بسبب أحد أبنائه، حيث سبق أن حكمت المحكمة عليه بنسب طفلته إريكا التي لم يعترف بها.

جدير بالذكر أن إيتو كان قد اعتزل كرة القدم في نادي قطر في سبتمبر من العام الماضي بعد موسم واحد في صفوف الفريق العربي.