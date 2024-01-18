"نجلي سألني لماذا تلعبون هناك" .. وزير الرياضة الإيطالي يخرج بتصريح جدلي عن السوبر في السعودية!

إقامة السوبر الإيطالي في السعودية يُثير الكثير من الجدل

دافع أنتونيو أبودي وزير الرياضة الإيطالية عن فكرة إقامة كأس السوبر في السعودية، مؤكدًا أن الهدف من ذلك ليس فقط المال بل المساهمة في نشر الديمقراطية والاحترام بين الجميع.

كأس السوبر الإيطالي يُقام في السعودية بدءًا من اليوم وعلى مدار الأيام القليلة القادمة، وتُشارك به أندية نابولي وإنتر ولاتسيو وفيورنتينا، وقد واجه رفضًا من بعض الشخصيات الإيطالية أبرزها أوريليو دي لاورينتيس رئيس بطل إيطاليا وماوريتسيو ساري المدير الفني للفريق العاصمي.

وزير الرياضة كان متواجدًا في حدث خاص بطلاب الجامعات، وقد نقل عنه موقع "سبورت كافي" رده على سؤال من أحد الطلاب حول لعب السوبر خارج إيطاليا "الرياضة عبر التاريخ كانت أداة للدبلوماسية، قد تكون هناك مخاوف من اللعب في دول لا تحترم حقوق الإنسان بشكل كافٍ لكن أعتقد أننا بحاجة لإلقاء الضوء على تلك الأماكن وكرة القدم تحديدًا لديها القدرة على التغيير".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أتم "إقامة كأس السوبر في السعودية ليس فقط بهدف البحث عن الأموال بل زيادة الوعي والمساهمة في الديمقراطية وتحفيز التغيير وفرض الاحترام بكافة أشكاله. نجلي صاحب الـ13 عامًا سألني لماذا نلعب كأس السوبر هناك، لقد حاولت أن أشرح له لكن الأمر لم يكن سهلًا".

يُشار إلى أن كأس السوبر الإيطالي يُقام بمشاركة 4 فرق لأول مرة هذا الموسم، حيث سيلعب نابولي ضد فيورنتينا مساء اليوم فيما سيواجه إنتر فريق لاتسيو مساء غدٍ ليلعب الفائزان على اللقب في المباراة النهائية.