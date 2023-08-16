نتيجة السوبر الأوروبي 2023 بين مانشستر سيتي وإشبيلية والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

موقع "جول" يقدم لك نتيجة مباراة نهائي السوبر الأوروبي 2023 بين مانشستر سيتي وإشبيلية والقنوات الناقلة، وكل ما تريد معرفته

يتطلع المدرب بيب جوارديولا إلى قيادة كتيبته المدججة بالنجوم إلى لقب أوروبي جديد حين يواجهون إشبيلية الإسباني في السوبر الأوروبي 2023 والذي سيكون مباراة مفعمة بالإثارة بين اثنين من أقوى فرق أوروبا.

مانشستر سيتي حاز لقب دوري أبطال أوروبا الذي كان ينتظره طيلة تاريخه بعد أن فاز على إنتر ميلانو في نهائي المسابقة بهدف نظيف بصم عليه رودري.

أما إشبيلية ففاز على روما بركلات الترجيح بعد التعادل في وقتي نهائي الدوري الأوروبي 2023 الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

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في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية في السوبر الأوروبي 2023 والقنوات الناقلة..

أين تقام مباراة نهائي السوبر الأوروبي 2023 بين مانشستر سيتي وإشبيلية؟

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في وقت سابق استضافة اليونان لنهائي السوبر الأوروبي 2023، وعليه ستستضيف اليونان مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية المرتقبة.

وستقام المباراة على ملعب كارايسكاكيس في مدينة بيرايوس اليونانية، والذي يسع نحو 34 ألف متفرج ويلعب فيه المنتخب اليوناني عادة كل مبارياته الرسمية.

ما هو موعد مباراة نهائي السوبر الأوروبي 2023 بين مانشستر سيتي وإشبيلية ؟

موعد مباراة نهائي السوبر الأوروبي 2023 بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإشبيلية الإسباني هو يوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 على ملعب كارايسكاكيس باليونان.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لنهائي كأس السوبر الأوروبي 2023 بين مانشستر سيتي وإشبيلية؟

تذاع مباراة كأس السوبر الأوروبي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإشبيلية عبر شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها موقع "جول" وتنطلق قبل بداية المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة النتيجة الملعب مانشستر سيتي - إشبيلية 16 أغسطس 2023

22:00 مصر والسعودية بي إن سبورتس 1-1

(4-5) ركلات الترجيح كارايسكاكيس

ما هي نتيجة مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي 2023 بين مانشستر سيتي وإشبيلية؟

كانت المباراة متكافئة نوعاً ما بين الفريقين حتى استطاع إشبيلية تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 25 عن طريق يوسف النصيري، واستطاع الفريق الإسباني المحافظة على النتيجة حتى الدقيقة 63 عندما أدرك مانشستر سيتي التعادل، لتنتهي المباراة بالتعادل قبل أن ينتصر السيتيزنس بركلات الترجيح بنتيجة (5-4).

من هو أكثر فريق فاز بكأس السوبر الأوروبي؟

أكثر فريق فاز ببطولة كأس السوبر الأوروبي هو كل من ريال مدريد وبرشلونة وميلان، وكل منهم حصل على لقب البطولة 5 مرات.

وانطلقت بطولة السوبر الأوروبي عام 1972، ومن يومها تدين السيطرة في البداية لميلان، ولكن في الألفية الجديدة نجح كل من برشلونة وريال مدريد في تعديل الكفة مع الروسونيري.