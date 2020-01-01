ريال مدريد ضد الإنتر: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد الإنتر في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والمقامة على ملعب سان سيرو

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إنتر 0 × 1 ريال مدريد

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48' الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول..

45' الحكم يضيف دقيقتين كوقت محتسب بدلاً من الضائع.

41' سيطرة ريال مدريد تتواصل خاصةً بعد طرد فيدال، لكن لا خطورة على المرمى حتى الآن.

34' أوووووووووووووووووو .. الحكم يمنح فيدال البطاقة الصفراء الثانية بعد استمرار فيدال في الاعتراض بقوة.

33' اعتراض قوي من فيدال في مطالبته بركلة الجزاء، يمنحه الحكم بسببها البطاقة الصفراء.

33' فيدال يتوغل بالكرة في يسار منطقة الجزاء ثم يحاول التسديد، لكنه يصطدم بقدم فاران، والحكم يقول لاشيء..

29' هازارد يدخل بالكرة يمين منطقة الجزاء ثم يرسل تسديدة يعترضها هاندانوفيتش ببراعة.

26' لوكاكو ينفذ الضربة الحرة بتسديدة تمر عالية إلى ضربة مرمى.

24' خطأ لإنتر من على يمين قوس منطقة الجزاء بعد تدخل قوي من فاسكيز على فيدال.

23' عرضية من اليمين عن طريق باريلا تمر من لاوتارو إلى ضربة مرمى.

21' حكيمي يمرر كرة لفيدال أمام منطقة الجزاء، فيقابل التشيلي الكرة بتسديدة تمر عالية جدًا إلى ضربة مرمى.

17' مينديييييييي ينفرد بهاندانوفيتش في يسار منطقة الجزاء، لكنه يقرر التمرير بدلاً من التسديد، فيبعد الدفاع الكرة.

16' استحواذ تام لريال مدريد، وإنتر لا وجود له.

13' يا رباااااااااااااه .. تسديدة من فاسكيز من أمام يمين منطقة الجزاء، تمر من على يمين هاندانوفيتش وترتطم بالقائم.

7' هازارد سدد ركلة الجزاء على يسار هاندانوفيتش الذي طار للكرة لكنها عبرت للشباك..

7' جوووووووووووووووول لريال مدريد عن طريق هازارد..

5' ركلة جزاااااااااااااااااء لريال مدريد بعد تدخل من باريلا على ناتشو.

3' يونج يرسل عرضية من اليسار يبعدها دفاع الريال.

1' تنطلق الآن صافرة بداية الشوط الأول واللقاء..

دقيقة حداد على روح أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو مارادونا...

تشكيل إنتر:

يبدأ المدرب أنطونيو كونتي بالتشكيل التالي..

التشكيل | 3-5-2

سمير هاندانوفيتش

أليساندرو باستوني - ستيفان دي فري - ميلان شكرينيار

أشلي يونج - أرتورو فيدال - روبيرتو جاليارديني - نيكولو باريلا - أشرف حكيمي

لاوتارو مارتينيز - روميلو لوكاكو

البدلاء: أليكسيس سانشيز - دانيلو دامبروزيو - كريستيان إريكسين - أندريا رانوكيا - ماتيو دارميان - ستيفانو سينسي - إيفان بيريشيتش - رادجا ناينجولان - يونوت رادو - فيليب ستانكوفيتش.

Real Madrid face in a huge clash tonight 🤩



The teams 👇 #UCL pic.twitter.com/TMAalK3veW — Goal (@goal) November 25, 2020

تشكيل ريال مدريد:

يبدأ المدرب زين الدين زيدان بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي - ناتشو - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - لوكا مودريتش

إدين هازارد - مارتين أوديجارد - لوكاس فاسكيز

ماريانو دياز

البدلاء: ماركو أسينسيو - مارسيلو - أندري لونين - كاسيميرو - فينيسيوس جونيور - إيسكو - رودريجو - دييجو ألتوبي - فيكتور جارسيا - هوجو دورو.

جدول مباريات ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا 2019-2020

الفوز لأصحاب الديار سيعني عودة إنتر للمنافسة واشتعال المجموعة، أما فوز الضيوف فسيقضي تمامًا على أي آمال لكتيبة كونتي وسيكثف الضغط على شاختار وجلادباخ قبل آخر جولتين.

يحتل ريال مدريد المركز الثالث بالتساوي مع شاختار بأربع نقاط لكل منهما، فيما يأتي إنتر متذيلًا برصيد نقطتين ويواصل بوروسيا مونشنجلادباخ صدارته برصيد خمس نقاط.

مباراة الجولة الماضية بينهما انتهت بفوز الملكي بصورة ماراثونية بثلاثة أهداف لهدفين، لتتعقد حظوظ النيراتزوري في بلوغ دور الـ16، وترتفع آمال الميرينيجي في الاستمرار ببطولته المفضلة.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي لمباراة ريال مدريد ضد إنتر في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2020-21.