نتيجة قرعة كأس الملك 2022 ومتى تبدأ البطولة؟

أحمد رضوان
Nov 08, 2021 16:28+00:00

تعرف على نتائج قرعة كأس خادم الحرمين الشريفين 2021-2022 التي أقيمت في العاصمة الرياض..

دُشنت النسخة الجديدة من كأس الملك بإقامة القرعة في الرياض يوم الإثنين 8 نوفمبر 2021، ويُنتظر أن تكون مثيرة كسابقاتها.

للموسم الثاني على التوالي، ستشارك أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط في كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك لازدحام الموسم الجديد بعدد من الأحداث خاصةً على صعيد المنتخب السعودي.

كأس العالم 2022 وتصفياته، كأس العرب 2021 هي الأحداث الرئيسية المنتظرة للأخضر في الموسم الجديد، وهو ما أجبرنا على مشاهدة النسخية الجديدة من كأس الملك بدايةً من دور 16.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على نتيجة قرعة كأس الملك ومتى تبدأ وأكثر من ذلك.

ما هي نتيجة قرعة كأس الملك 2022؟

أسفرت قرعة كأس الملك 2022 عن مبارياتٍ متوازنة للفرق الكبرى في الدور الأول من المسابقة، باستثناء الأهلي الذي سيستهل مشواره بمواجهة حامل اللقب الفيصلي.

أما الهلال والنصر والاتحاد، فستكون مبارياتهم في دور 16 ضد الرائد والاتفاق والفتح على الترتيب.

لكن هناك مباراة أخرى ينتظر أن تكون قمة الدور الأول في كأس الملك هي مباراة الشباب وضمك، وذلك للمستوى الذي يقدمه الأخير في الدوري السعودي منذ بداية الموسم ومزاحمته الكبار على قمة جدول الترتيب.

المباراة

الموعد

الفريق المستضيف

الاتفاق - النصر

20 - 22 ديسمبر 2021

النصر

الهلال - الرائد

20 - 22 ديسمبر 2021

الهلال

الفيصلي - الأهلي

20 - 22 ديسمبر 2021

الأهلي

ضمك - الشباب

20 - 22 ديسمبر 2021

الشباب

الفيحاء - أبها

20 - 22 ديسمبر 2021

الفيحاء

الحزم - الباطن

20 - 22 ديسمبر 2021

الباطن

التعاون - الطائي

20 - 22 ديسمبر 2021

التعاون

الاتحاد - الفتح

20 - 22 ديسمبر 2021

الفتح

متى يبدأ كأس الملك 2022؟

لم يتحدد موعد بداية كأس الملك في نسخته الجديدة، لكن تم الإعلان عن مواعيد مباريات جميع الأدوار وستكون كالتالي..

الدور

الموعد

ثمن النهائي

20 - 22 ديسمبر 2021

ربع النهائي

14 - 15 فبراير 2022

نصف النهائي

3 - 4 فبراير 2022

النهائي

لم يتحدد