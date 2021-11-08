نتيجة قرعة كأس الملك 2022 ومتى تبدأ البطولة؟
دُشنت النسخة الجديدة من كأس الملك بإقامة القرعة في الرياض يوم الإثنين 8 نوفمبر 2021، ويُنتظر أن تكون مثيرة كسابقاتها.
للموسم الثاني على التوالي، ستشارك أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط في كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك لازدحام الموسم الجديد بعدد من الأحداث خاصةً على صعيد المنتخب السعودي.
كأس العالم 2022 وتصفياته، كأس العرب 2021 هي الأحداث الرئيسية المنتظرة للأخضر في الموسم الجديد، وهو ما أجبرنا على مشاهدة النسخية الجديدة من كأس الملك بدايةً من دور 16.
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وفي هذا التقرير، نتعرف على نتيجة قرعة كأس الملك ومتى تبدأ وأكثر من ذلك.
ما هي نتيجة قرعة كأس الملك 2022؟
أسفرت قرعة كأس الملك 2022 عن مبارياتٍ متوازنة للفرق الكبرى في الدور الأول من المسابقة، باستثناء الأهلي الذي سيستهل مشواره بمواجهة حامل اللقب الفيصلي.
أما الهلال والنصر والاتحاد، فستكون مبارياتهم في دور 16 ضد الرائد والاتفاق والفتح على الترتيب.
لكن هناك مباراة أخرى ينتظر أن تكون قمة الدور الأول في كأس الملك هي مباراة الشباب وضمك، وذلك للمستوى الذي يقدمه الأخير في الدوري السعودي منذ بداية الموسم ومزاحمته الكبار على قمة جدول الترتيب.
المباراة
الموعد
الفريق المستضيف
الاتفاق - النصر
20 - 22 ديسمبر 2021
النصر
الهلال - الرائد
20 - 22 ديسمبر 2021
الهلال
الفيصلي - الأهلي
20 - 22 ديسمبر 2021
الأهلي
ضمك - الشباب
20 - 22 ديسمبر 2021
الشباب
الفيحاء - أبها
20 - 22 ديسمبر 2021
الفيحاء
الحزم - الباطن
20 - 22 ديسمبر 2021
الباطن
التعاون - الطائي
20 - 22 ديسمبر 2021
التعاون
الاتحاد - الفتح
20 - 22 ديسمبر 2021
الفتح
متى يبدأ كأس الملك 2022؟
لم يتحدد موعد بداية كأس الملك في نسخته الجديدة، لكن تم الإعلان عن مواعيد مباريات جميع الأدوار وستكون كالتالي..
الدور
الموعد
ثمن النهائي
20 - 22 ديسمبر 2021
ربع النهائي
14 - 15 فبراير 2022
نصف النهائي
3 - 4 فبراير 2022
النهائي
لم يتحدد