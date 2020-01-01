نتيجة قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، المباريات والقنوات الناقلة
ندى الشافعي
انطلقت النسخة الجديدة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-20 في 29 نوفمبر الماضي، وقد تم إجراء قرعة دور المجموعات في 9 أكتوبر 2019.
كانت مباريات دور المجموعات قوية جدًا هذا الموسم، وشهدت العديد من المباريات القوية التي قدمت المتعة والإثارة لعشاق كرة القدم في القارة السمراء.
بث مباشر قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
3 فرق عربية خرجت من دوري أبطال أفريقيا من المجموعات، هي الهلال السوداني الذي أحرج الأهلي والنجم الساحلي قبل المغادرة، واتحاد العاصمة الجزائري الذي تذيل مجموعته، وشبيبة القبائل الجزائري أيضًا الذي ترك مكانه في دور 8 للترجي حامل اللقب والرجاء بطل الكونفدرالية الموسم الماضي.
وبعد انتهاء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا التي أقيمت في مصر، يقدم لكم جول في هذا التقرير جدول مباريات الأدوار الإقصائية للبطولة.
ترتيب دوري أبطال أفريقيا 2020: الأهلي يكمل عقد المتأهلين لربع النهائي
المحتوى:
جدول مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
منحت قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الأهلي المصري فرصة للثأر من ماميلودي صنداونز الذي أقصاه من نسخة الموسم الماضي، ووضعتنا أمام ديربيين عربيين الأول سيجمع بين الزمالك والترجي، والثاني سيجمع بين الوداد والنجم الساحلي، أما المواجهة المتبقية ستجمع بين الرجء ومازيمبي
|مواعيد مباريات الذهاب
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الرجاء - مازيمبي
|28 - 29 فبراير 2020
|beIN SPORTS HD
|الزمالك - الترجي
|28 - 29 فبراير 2020
|beIN SPORTS HD
|الوداد - النجم الساحلي
|28 - 29 فبراير 2020
|beIN SPORTS HD
|الأهلي - ماميلودي صنداونز
|28 - 29 فبراير 2020
|beIN SPORTS HD
|مواعيد مباريات الإياب
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|مازيمبي - الرجاء
|6 - 7 مارس 2020
|beIN SPORTS HD
|الترجي - الزمالك
|6 - 7 مارس 2020
|beIN SPORTS HD
|النجم الساحلي - الوداد
|6 - 7 مارس 2020
|beIN SPORTS HD
|ماميلودي صنداونز - الأهلي
|6 - 7 مارس 2020
|beIN SPORTS HD
جدول مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
سيواجه الفائز من مازيمبي والرجاء الفائز من الترجي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الأول، أما نصف النهائي الثاني فسيجمع بين الفائز من الوداد والنجم الساحلي، والفائز من الأهلي وصنداونز.
الصراع على اللقب يشتعل الآن! 🔥🏅— CAF - AR (@caf_online_AR) February 5, 2020
ثمانية أبطال سابقين يتنافسون من أجل الأميرة الإفريقية 🏆 #TotalCAFCL pic.twitter.com/UkT5ETlOFt
|المباراة
|موعد الذهاب
|موعد الإياب
|القنوات الناقلة
|(الرجاء / مازيمبي) - (الزمالك / الترجي)
|1 - 2 مايو 2020
|8 - 9 مايو 2020
|beIN SPORTS HD
|(الوداد / النجم الساحلي) - (الأهلي / صنداونز)
|1 - 2 مايو 2020
|8 - 9 مايو 2020
|beIN SPORTS HD
موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020 والقنوات الناقلة
سيكون موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 هو 29 مايو 2020، ولم يتحدد الملعب الذي ستقام عليه المباراة حتى الآن، أما القنوات الناقلة فستكون مجموعة بي إن سبورت الناقل الحصري للبطولة.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
|الجمعة 29 مايو 2020
|beIN SPORTS HD
متى كان موعد قرعة دور 8 في دوري أبطال أفريقيا 2020؟
من المقرر إجراء قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 يوم الأربعاء 5 فبراير 2020، وستبدأ عملية السحب في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.
ستقام القرعة في أحد فنادق القاهرة الكبرى المطلة على أهرامات الجيزة، استمرارًا للأحداث الكبرى التي تشهدها مصر.
موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا:
|الحدث
|الموعد
|المكان
|قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
|الأربعاء 5 فبراير 2020،
19:00 مصر، 18:00 المغرب
|القاهرة، مصر
ما هو نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا؟
كما سبق وذكرنا وصلت 8 فرق لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، المتصدرون والوصفاء.
عند إجراء القرعة ستوضع كرات المتصدرين في وعاء والوصفاء في وعاء آخر، ثم سيتم سحب الكرات تباعًا.
يمكن لفريقين من نفس الاتحاد الوطني مواجهة بعضهما البعض، لكن لا يمكن لمتصدر مواجهة وصيف مجموعته، كذلك لا يمكن أن يواجه فريقين متصدرين بعضهما البعض، وهو ما يعني استحالة مواجهة الأهلي والزمالك أو الترجي النجم الساحلي.
ما هي القنوات الناقلة لقرعة دور8 لدوري أبطال أفريقيا؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
مجموعة قنوات بي إن سبورتس هي الناقل لقرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020، ومن المقرر إذاعة القرعة على القناة الإخبارية.
القنوات الناقلة لقرعة دوري أبطال أفريقيا:
|الحدث
|القنوات الناقلة
|قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
|beIN SPORTS NEWS
يمكنك متابعة البث المباشر عن طريق الإنترنت، حيث ستقوم النسخة العربية من موقع جول ستقوم بتغطية مجريات القرعة مباشرةً ولحظةً بلحظة، وستستعرض جميع كواليس المباراة ومجرياتها، وسيغطي جول أيضًا السحب فور حدوثه على مدونتنا المباشرة، حيث سيوفر لك جميع الأخبار والمواعيد وردود الفعل.
متابعة قرعة دوري أبطال أفريقيا عن طريق الإنترنت:
|الحدث
|التغطية المباشرة عبر جول
|قرعة ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020
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مواعيد الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أفريقيا 2020؟
ستبدأ مباريات ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2019-2020 في 28 فبراير القادم، على أن ينتهي في 7 مارس 2020.
لا توجد قرعة لمباريات نصف النهائي، وستبدأ مباريات هذا الدور في 1 مايو 2020 وتنتهي في 9 من نفس الشهر، أما النهائي فسيكون موعده 29 مايو 2020.
|الدور
|الذهاب
|الإياب
|ربع النهائي
|28 - 29 فبراير 2020
|6 - 7 مارس 2020
|نصف النهائي
|1 - 2 مايو 2020
|8 - 9 مايو 2020
|النهائي
|29 مايو 2020