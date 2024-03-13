نتائج قرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024

تعرف على نتائج قرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2023-2024 والمواجهات المثيرة لفرق الهلال والنصر والاتحاد والخليج

بعد دور مثير في ربع نهائي أغلى الكؤوس، كأس خادم الحرمين الشريفين، ينتظر الجميع بفارغ الصبر قرعة نصف نهائي البطولة.

الهلال هو حامل لقب كأس الملك في نسخته الماضية بعد تغلبه على التعاون بثلاثية نظيفة، وتأهل النصر بعد الفوز على الشباب بخماسية لهدفين.

أما الخليج فكان مفاجأة هذا الدور بالتغلب على أبها، والتحق الاتحاد بالرباعي بعد الفوز على الفيصلي.

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واعتاد الجمهور السعودي على قرعة واحدة لتحديد مسار الفرق. في كأس الملك، ولكن في النسخة الحالية تقرر إجراء قرعة عقب كل دور وهو ما يعد بالكثير من الإثارة والجنون.

نتيجة قرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024؟

أسفرت قرعة نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024 عن المواجهات الآتية:

المباراة الملعب الاتحاد - الهلال الجوهرة المشعة النصر - الخليج الأول بارك

الشكل الجديد لكأس الملك السعودي لموسم 2023-2024

تم تدشين النسخة الجديدة لكأس الملك السعودي وذلك بعد احتفاظ الهلال بالكأس السابقة

ما الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024؟

إليكم الفرق التي نجحت في الوصول إلى نصف نهائي كأس الملك 2024

الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي كأس الملك 2024 الهلال النصر الاتحاد الخليج

متى موعد مباريات نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024؟

تُقام مباريات نصف نهائي كأس الملك السعودي 2024 في نهاية شهر إبريل المقبل.