نتائجه دقيقة حتى الآن .. كمبيوتر عملاق يحدد الفائزين في كأس العالم

من بطل كأس العالم 2022؟

يتنبأ الكمبيوتر العملاق في بطولة كأس العالم 2022 لتكنولوجيا المعلومات بالفائزين في البطولة قبل الجولات الحاسمة.

وبدأت بالأمس مواجهات الدور ثمن النهائي من البطولة، والتي لم تشهد مفاجآت حيث تأهل كل من منتخبي هولندا والأرجنتين للدور ربع النهائي من المونديال على حساب كل من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا.

وقام موقع FairBettingSites.co.uk بفرز الأرقام لتحديد النتائج الأكثر احتمالية.

وتنبأ الموقع بفوز هولندا والأرجنتين، وهذا ما حدث، ويتوقع فوز البرازيل على كوريا الجنوبية غدًا الإثنين، وفي مواجهة إنجلترا مع السنغال الليلة، توقع الكمبيوتر فوز الأسود الثلاث، ولكن سيخرج بالدور ربع النهائي.

وستفوز فرنسا اليوم على بولندا وتواجه رجال جاريث ساوثجيت، بالدور ربع النهائي من كأس العالم.

وبعد ذلك ستفوز إسبانيا على المنتخب المغربي، وتواجه سويسرا بالدور ربع النهائي بعد إقصائهم المحتمل لمنتخب البرتغال.

وفي مباراة ربع النهائي ستفوز الأرجنتين على هولندا وتحجز مكانًا لها بنصف النهائي، ويعتقد الكمبيوتر العملاق أنهم سيواجهون منافسهم وغريمهم التقليدي البرازيل بعد فوز السامبا المتوقع وفقًا للكمبيوتر على اليابان.

وسيودع منتخب إنجلترا البطولة على حساب فرنسا حاملة اللقب، وستفوز إسبانيا على سويسرا في الدور ربع النهائي.

ومن المتوقع أن تتغلب البرازيل على الأرجنتين في نصف النهائي وتحجز مكانًا في المباراة النهائية ضد فرنسا التي ستقصي إسبانيا.

وفي النهائي يتوقع الكمبيوتر فوز البرازيل على فرنسا وعودة الكأس إلى أمريكا الجنوبية للمرة الأولى منذ أن فازت بها في عام 2002.