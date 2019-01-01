مجموعة سهلة للزمالك في الكونفدرالية والنجم في مواجهة الصفاقسي

12:30 م 21‏/1‏/2019

CAF

مجموعة سهلة نسبيًا للزمالك المصري في بطولة الكونفدرالية والصفقاقسي في مواجهة النجم الساحلي.