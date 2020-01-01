نتائج قرعة دور ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مواجهات نارية بانتظارنا في ربع النهائي

أجريت قرعة دور ربع النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي قبل قليل وأسفرت القرعة عن مباريات قوية للغاية، أبرزها مواجهة توتنهام أمام الفائز من مانشستر يونايتد أو ديربي كاونتي.

مانشستر سيتي حامل اللقب نجح في مواصلة حملة دفاعه عن اللقب بعد الفوز على نادي شيفيلد وينسداي بهدف نظيف، سجله اللاعب سيرجيو أجويرو.

ليفربول غادر البطولة أمام تشيلسي الذي أسقطه بهدفين نظيفين على ملعب ستامفورد بريدج، لتكون ثاني خسارة على التوالي لأبناء المدرب يورجن كلوب بعد الخسارة من واتفورد.

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وسيواجه تشيلسي ليستر سيتي على ملعب كينج باور معقل الثعالب الزرقاء في ربع نهائي كأس الاتحاد في قمة بين صاحبي المركز الثالث والرابع في الدوري الإنجليزي.

نتائج قرعة دور ربع النهائي في كأس الاتحاد الإنجليزي

- شيفيلد يونايتد على أرضه وسط جمهوره أمام أرسنال

نيوكاسل أمام مانشستر سيتي

توتنهام أو نورويتش يلاقي مانشستر يونايتد أو ديربي كاونتي

ليستر سيتي يلاقي تشيلسي

ومن المفترض أن تقام الأربع مباريات في ربع نهائي البطولة على يوم واحد في 21 مارس الجاري، لحسم أصحاب بطاقات نصف النهائي.