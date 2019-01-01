نتائج النظام الغذائي الشاق تعطي مارسيلو أفضلية في منافسة ميندي

مارسيلو يحاول كسب ثقة زين الدين زيدان قبل الموسم الجديد لريال مدريد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قالت صحيفة إي بي سي الإسبانية إن الظهير الأيسر لريال مدريد مارسيلو قد ظهر بلياقة بدنية عالية بعد شهرين ونصف من نظام غذائي ورياضي شاق

وكان مارسيلو قد ابتعد عن التشكيل الأساسي لريال مدريد في الموسم الماضي مع تراجع مستواه الفني والبدني وتألق الظهير الشاب ريجيليون.

ومع تعاقد ريال مدريد مع ظهير أيسر أوليمبيك ليون فيرلان ميندي باتت مهمة مارسيلو في المنافسة على مركز أساسي خلال الموسم المقبل أكثر صعوبة مما كانت عليه في الموسم الماضي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ يونيو ٢٠١٩

وحول ذلك قالت صحيفة إي بي سي الإسبانية إن مارسيلو لم يتوقف عن التباهي بما وصلت له حالته البدنية طوال فترة العطلة، ويظهر ذلك جلياً من خلال صوره، مارسيلو الذي بدأ خطة لتحسين حالته البدنية طوال الثلاثة شهور الماضية، بدأ رحلة العمل بصمت لتجنب ما حدث معه بالموسم الماضي

وأضافت الصحفية أن مارسيلو بدأ العمل قبل نهاية الموسم بشهر ونصف مع نظام غذائي وتكثيف التدريبات والعمل الفردي، مارسيلو بدأ بذلك بدون أن يطلب منه أي أحد ذلك /هو توجه فردي من مارسيلو بعد أن أظهر له زيدان ثقته به، فما كان من مارسيلو إلا شحن بطارياته ليثبت للفرنسي أن ثقته قد وضعت بالمكان الصحيح.

واستفاد مارسيلو من غيابه عن قائمة منتخب البرازيل المشاركة في كوبا أمريكا، حيث أخذ وقتًا إضافيًا لتكثيف تدريباته والاستمرار على النظام الغذائي الذي وضعه لنفسه، والذي يتضمن الانقطاع التام عن الكحوليات ويعتمد على الكثير من البروتينات والقليل من الكربوهيدرات ويعتمد على الفواكه والخضروات مما ساعده على تقليل الدهون، فظهر ذلك جلياً على جسم مارسيلو.

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يذكر أن فيرلان ميندي كان قد تحدث عن مارسيلو بشكل إيجابي يوم تقديمه رسميًا كلاعب لريال مدريد، حيث قال إنه يسعى للتعلم من مارسيلو الذي يمتلك مسيرة ذهبية على المستوى الفردي والجماعي.