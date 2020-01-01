نتائج اجتماع بارتوميو مع والد ميسي .. الرحيل لا يزال قائمًا والشرط الجزائي إلزامي

عقد ميسي يسمح له بالمغادرة دون أي مقابل مادي

كشفت تقارير صحفية عن نتائج الاجتماع بين خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال هداف برشلونة التاريخي، ورئيس النادي الكتالوني، جوسيب ماريا بارتوميو.

ميسي أرسل طلبًا رسميًا لإدارة برشلونة بفسخ تعاقده مجانًا والرحيل عن صفوف النادي الكتالوني خلال سوق الانتقالات الجارية.

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برشلونة متمسك بدفع ميسي 700 مليون يورو إن أراد الرحيل، بينما البرغوث يرى أنّه يمتلك حق المغادرة بالمجان.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ الاجتماع شهد حضور بارتوميو والمدير التنفيذي خافيير بورداس مع خورخي ميسي ونجله رودريجو والمحامي خورخي بيكيور لمدة ساعة ونصف.

وأشارت الصحيفة إلى تمسك والد ميسي بقرار الرحيل مجانًا دون دفع قيمة الشرط الجزائي، بينما بارتوميو أصر على الاحتفاظ بالبرغوث وأنّه غير معروض للبيع وإن أراد المغادرة عليه دفع 700 مليون يورو.

ولم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق بعد الاجتماع، كما لم يتم الوعد بالجلوس مرة أخرى ومناقشة الأمر، مما يعني أنّ الوضع يبقى على ما هو عليه.

وبحسب الصحيفة، فإنّ ميسي لن يعود إلى التدريبات قريبًا ولن يتواجد مع كتيبة المدرب رونالد كومان خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي مستعد لدفع راتب سنوي لميسي يصل إلى 50 مليون يورو بجانب مكافأة 250 مليون يورو حينما يرحل إلى نيويورك سيتي، وذلك حال رحل البرغوث عن القلعة الكتالونية بالمجان.