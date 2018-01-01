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جول 25 - نبيل معلول: صلاح الأفضل في 2018 ومعلول سيعود أفضل من السابق

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المدير الفني السابق لمنتخب تونس يختار أفضل لاعبين عرب خلال عام 2018

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

كشف نبيل معلول، المدير الفني لفريق نادي الدحيل القطري الحالي، ومنتخب تونس السابق، عن أفضل اللاعبين العرب خلال عام 2018.

وقال نبيل معلول خلال تصريحات خاصة لـ"جول": "أرى أن محمد صلاح يأتي في المرتبة الأولى كأفضل لاعب عربي خلال عام 2018، بعد المستوى المتميز الذي ظهر به مع ليفربول ومنتخب مصر العام الماضي".

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المدير الفني لمنتخب تونس السابق تابع "الجزائري رياض محرز من أفضل اللاعبين العرب خلال عام 2018، خاصة بعد ظهوره بشكل متميز مع ليستر سيتي، ومؤخرًا مع مانشستر سيتي".

نبيل معلول أردف "وهبي الخزري واحدًا من أفضل اللاعبين العرب، لما قدمه مع فريقه أو مع المنتخب التونسي خلال كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا".

وهبي الخزري

وكان نبيل معلول مديرًا فنيًا لمنتخب تونس خلال مشاركته في كأس العالم 2018، وقدم نسور قرطاج أداء جيد.

وبعد سؤال مدرب نسور قرطاج السابق، عن مستوى علي معلول الظهير الأيسر للأهلي المصري، قال: "معلول قدم مستوى جيد مع الأهلي وكان أحد الأعمدة الأساسية بالفريق".

المدير الفني لفريق الدحيل القطري الحالي واصل خلال تصريحات لـ"جول": "الإصابة أثرت على مسيرة علي معلول مع الأهلي، فهو يقدم مستويات رائعة عند مشاركته مع فريقه".

المدرب التونسي اختتم حديثه قائلًا: "علي معلول قدم مستوى جيد مع منتخب تونس، ولكن لم يكن في أضل مستوياته في كأس العالم، ولكنه قادر على استعادة مستواه".

علي معلول

علي معلول لم يقدم المستوى المنتظر منه مع منتخب تونس في كأس العالم 2018 بروسيا، ولكن مستواه مع فريقه الأهلي، جعله يحجز مكانًا في قائمة جول 25، كأفضل اللاعبين العرب في العام الحالي.

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