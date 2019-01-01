نبيل معلول: أمم إفريقيا إما عربية أو سنغالية

مدرب تونس السابق يتحدث عن حظوظ المنتخبات العربية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد نبيل معلول، المدير الفني السابق لمنتخب تونس، على أن لقب كأس أمم إفريقيا 2019، سيذهب إلى أحد المنتخبات العربية أو السنغال.

وتنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا في مصر، بداية من 21 يونيو الجاري، وتنتهي يوم 19 يوليو المقبل.

معلول قال خلال تصريحات لجريدة "الشروق" الجزائرية: "اللقب لن يخرج عن 5 منتخبات، وهم مصر وتونس والجزائر والمغرب والسنغال".

جمال بلماضي يملك توليفة سحرية في كان 2019 💪

فهل تكون كافية لتتويجه باللقب الثاني في تاريخه؟ 🏆#YallaGoal #يلاجول pic.twitter.com/62OvQA6fDB — جول مصر (@goaleg) June 16, 2019

وتابع: "منتخب تونس وصل إلى المركز الـ14 عالميًا، وتتويجه بلقب كأس أمم إفريقيا أمر منطقي، لأنه يمتلك جيل متميز جدًا".

ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى، والتي تضم منتخبات زيمبابوي وأوغندا والكونغو الديمقراطية، بينما الجزائر في المجموعة الثالثة رفقة السنغال وكينيا وتنزانيا.

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تونس تقع في المجموعة الخامسة، رفقة مالي وموريتانيا وأنجولا، بالبطولة التي ستشهد مشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.