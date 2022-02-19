نبأ سعيد في قائمة برشلونة لمواجهة فالنسيا

تلقت جماهير برشلونة أنباء سعيدة قبل مواجهة فالنسيا بالميستايا في الدوري الإسباني يوم الأحد.

هذه الأنباء هي عودة المدافع رونالد أراوخو بعد غيابه عن آخر مباراتين بسبب الإصابة.

برشلونة يدخل مباراة فالنسيا وهو منقوص من جيرارد بيكيه للإصابة وكذلك الثنائي صامويل أومتيتي وكليمون لونجليه.

لذلك فعودة أراوخو كانت هامة للغاية، لعدم وجود سوى الثنائي أوسكار مينجويزا وإيريك جارسيا بمركز قلب الدفاع.

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لكن ظلّ برشلونة بدون الثنائي أنسو فاتي وممفيس ديباي هجوميًا بسبب إصابتهما، بينما عاد مارتن برايثوايت بعد طول غياب.

وكان المهاجم الدنماركي قد أصيب في مطلع الموسم الجديد، ولكنه لا يزال حتى الآن يعاني من بعض الآلام في الركبة.

قائمة برشلونة لمباراة فالنسيا أتت على النحو الآتي:

برشلونة يدخل مباراة فالنسيا وهو بالمرتبة السادسة في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة.