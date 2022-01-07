نبأ سار لبرشلونة .. عودة أحد النجوم الشباب قبل مواجهة غرناطة

أعلن نادي برشلونة، في بيان رسمي مساء اليوم الجمعة، عودة لاعبه الشاب عبد الصمد الزلزولي، إلى التدريبات من جديد بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا.

وكان الزلزولي قد تعرض إلى إصابة بفيروس كورونا، وغاب عن التدريبات رفقة بعض زملائه الذين تعرضوا للإصابة بالفيروس، ومن بينهم الوافد الجديد فيران توريس.

ونشر النادي الإسباني بيانًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، كتب فيه: "يعود عبد الصمد الزلزولي إلى تدريب الفريق، عقب تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا، وتم إبلاغ السلطات المعنية بالأمر".

وشارك اللاعب المغربي صاحب الـ 20 عامًا مع برشلونة هذا الموسم في 8 مباريات بالدوري الإسباني، نجح خلالهم في تسجيل هدفًا وحيدًا كان في شباك أوساسونا.

وأصبح عبد الصمد جاهزًا للمشاركة، مع برشلونة في المباراة القادمة التي سيحل فيها البلوجرانا ضيفًا على غرناطة، مساء اليوم السبت ضمن مباريات الجولة الـ 20 من الدوري الإسباني.

وفي سياق متصل أعلن برشلونة أيضًا، شفاء ثلاثي الفريق من الإصابة بفيروس كورونا، صباح يوم الجمعة وهم سيرجينو ديست، جافي، بالإضافة إلى بالدي.

ويحتل برشلونة المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة بعد لعب 19 مباراة، وبفارق عشر نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.