نبأ سعيد لريال مدريد في قائمة الكلاسيكو، وهازارد يعود من الإصابة

سعادة كارلو أنشيلوتي..

شهدت قائمة ريال مدريد لمباراة الكلاسيكو أمام برشلونة نبأ سعيدًا للغاية بعودة داني كارباخال مجددًا للمباريات بجانب تأكد تعافي إدين هازارد من إصابته في التوقف الدولي الماضي.

ويغيب كارباخال عن ريال مدريد منذ الإصابة التي تعرض لها في مباراة فالنسيا الشهر الماضي، وكانت الأنباء الواردة من الصحف الإسبانية بأنه لن يلحق بالكلاسيكو.

إلا أن الدولي الإسباني أتى على رأس القائمة التي أعلنها كارلو أنشيلوتي لمباراة برشلونة، والتي شهدت أيضًا تواجد هازارد وكريم بنزيما رغم أنباء إصابتهما.

هازارد لم يتواجد أمام شاختار يوم الثلاثاء الماضي للإصابة، لكنه الآن بات جاهزًا للقمة بتأكيدات أنشيلوتي، أما بنزيما فتعرض لإصابة بمشط قدمه إلا أنها لن تعيقه عن قيادة هجوم الميرينجي في كامب نو.

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غيابات ريال مدريد لا تذكر تقريبًا، لوكا يوفيتش وإيسكو يستمر ابتعادهما بسبب الإصابة، والأمر نفسه لجاريث بيل المتوقع عودته في نوفمبر المقبل، ولداني سيبايوس المصاب منذ أولمبياد طوكيو.

وأتت القائمة كاملة لريال مدريد على النحو الآتي:

يبقى السؤال حول كارباخال إذا ما كان أنشيلوتي سيلعب به بعد غيابه الطويل، أم سينفذ ما قالته الصحف من قبل بالاعتماد على فيدي فالفيردي في مركز الظهير الأيمن لإيقاف خطورة أنسو فاتي.

ويدخل ريال مدريد الكلاسيكو وهو يحتل المركز الثالث في الليجا برصيد 17 نقطة ولكن بمباراة أقل عن المتصدر ريال سوسييداد، فيما يتواجد برشلونة بالمركز السابع برصيد 15 نقطة.