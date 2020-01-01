نبأ سار لزيدان .. هازارد جاهز للمشاركة

زيدان عليه أن يفرح .. من المنتظر مشاركة هازارد مع ريال مدريد في المباريات المقبلة

قدم إيدين هازارد هدية للمدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان في الحصة التدريبية الأخيرة، حيث شارك فيها كاملة وأظهر استعداده للظهور مرة أخرى ضد بلد الوليد يوم الأربعاء.

وغاب هازارد عن ريال مدريد في مواجهتي ريال سوسييداد وريال بيتيس ضمن منافسات الموسم الجديد من الدوري الإسباني بسبب عدم تعافيه كليًا من الإصابة.

وحسب آخر المستجدات فإن هازارد لا يشعر بأي انزعاجات والآن أصبح جاهزًا للمشاركة من جديد، البلجيكي يريد الظهور مرة أخرى الآن، اللعب أمام بلد الوليد الأربعاء المقبل على ملعب ألفريدو دي ستيفانو هو التحدي .

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من الممكن أن يحصل هازارد على بعض الدقائق في مباراة الأربعاء، وقد تكون مباراته الأولى التي يبدأها أساسيًا هي مواجهة الأحد في ملعب ليفانتي.

يريد النجم الدولي البلجيكي اللعب هذا الأسبوع خلال هاتين المبارتين قبل فترة التوقف الدولي والتركيز مع منتخب بلاده الأسبوع الذي يليه.

هازارد الآن يريد الاستفاقة من كابوس موسمه الأول مع ريال مدريد، حيث أنه في الموسم الماضي لعب 22 مباراة فقط أغلبها لم يكمل فيها الـ 90 دقيقة وسجل هدفًا واحدًا وأعطى ثلاثة تمريرات حاسمة.

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يذكر أن هازارد قد صرح بنهاية الموسم المنصرم أنه سعيد بالفوز بلقب الدوري الإسباني مع ريال مدريد في موسمه الأول، ولكنه عاش موسمًا سيئًا على المستوى الفردي بسبب الإصابات.