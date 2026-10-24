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CM Grafica Roma Gasperini okay nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
علي رفعت

نأسف للكلاسيكو وكبار البريمييرليج.. ضد نابولي: ميدو لم يبالغ، روما الأمتع مع جاسبريني!

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انحياز مشروع للكرة الحقيقية

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حين يخرج أحمد حسام ميدو بين شوطي قمة نابولي وروما ليؤكد بحماس جارف أن ما شاهده هو أفضل شوط في الدوري الإيطالي هذا الموسم، يتعامل البعض مع الأمر كأنه مجرد عاطفة معتادة تجاه ناديه القديم.

الحقيقة في تقديري أن ميدو لم يكن يبالغ إطلاقًا، بل لامس بدقة جوهر ما يفتقده المشاهد في هذه الأيام، فنحن هنا لسنا أمام طفرة مؤقتة أو حماس عابر، بل أمام ظاهرة كروية حقيقية يقودها جاسبريني تجعلنا نعتذر بكل ثقة لعشاق الكلاسيكو الإسباني ومتابعي عمالقة الدوري الإنجليزي، ونعلن بجرأة أن ذئاب العاصمة هم أصحاب العرض الأكثر إمتاعًا وجنونًا في القارة العجوز حاليًّا.


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عندما تهزم الشجاعة قيود الهندسة التكتيكية

لقد تحولت مباريات النخبة في إنجلترا في السنوات الأخيرة إلى ما يشبه رقعة شطرنج باردة، استحواذ سلبي مفرط، تحجيم للمغامرة الفردية، وخوف مرضي من ارتكاب الأخطاء يقتل العفوية والإثارة في مهدهما، وهناك في الكلاسيكو تخشى الجماهير أن يلعب مورينيو مباراة مغلقة ضد برشلونة ليفقد الجماهير المتعة المضمونة التي يقدمها النادي الكتالوني في الموسم الجاري.

في المقابل، يرفض جاسبريني هذا المنطق ويدخل كل مواجهة بعقيدة انتحارية ممتعة قد لا تكون الأفضل تكتيكيًا لكنها الأمتع حقًا.

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المتابع لمباريات روما لا يشاهد فريقًا يتحفظ أو يدير الدقائق بهدوء، بل يرى تسعين دقيقة من القتال الهجومي المتبادل والتحولات الخاطفة، وهو ما يفسر تسجيل الفريق أربعة أهداف في شباك فيورنتينا وليتشي وسلوفان براتيسلافا، وخوضه ملحمة أوروبية مذهلة أمام ريال مدريد انتهت بنتيجة برباعية مقابل ثلاثة، فضلًا عن صراعه المشتعل ضد إنتر الذي انتهى بهدفين لكل جانب وانتهى الليلة ضد نابولي بثلاثة أهداف لكل فريق، لكنه لن يتوقف قريبًا.

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نابولي

نابولي

شخصية ترفض الانكسار في معقل الكبار


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المتعة مع روما لا تتوقف عند حدود الاندفاع الهجومي بل تمتد إلى تلك الصلابة الذهنية المذهلة التي ظهرت في أصعب الاختبارات وأمام أعتى المنافسين. 

لقد تجلى ذلك في ملعب مارادونا حين تقدم نابولي بهدفين دون رد وكان الجميع يتوقع استسلام الذئاب، لكن الفريق انتفض في غضون خمس دقائق فقط وسجل هدفين خاطفين ليعيد المباراة إلى نقطة الصفر. 

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هذا التحول المثير يعكس قيمة دكة البدلاء والمرونة الكبيرة التي يملكها جاسبريني في قراءة مجريات اللقاء وقلب الطاولة بالتبديلات التكتيكية الحاسمة، ليثبت أن الفريق لا يفقد إيمانه بفلسفته مهما تعقدت الظروف، حتى وإن لم تشر النتيجة الأخيرة دومًا لتفوقهم.

بيت القصيد

ربما يملك كبار البريمييرليج ترسانة من النجوم بأسعار خيالية، وربما يحظى الكلاسيكو بالهالة الإعلامية الأضخم عالميًّا، لكن كرة القدم في جوهرها لُعبت من أجل نبض المدرجات والإثارة الصافية التي تحبس الأنفاس حتى صافرة النهاية. 

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روما مع جاسبريني لا يضمن لجماهيره نظافة الشباك، لكنه يضمن لكل متابع محايد وجبة كروية مشتعلة خالية من الملل، ولهذا لم يكن ميدو مبالغًا أبدًا في وصف ما جرى أمام نابولي، فالمتعة الحقيقية هجرت حسابات الحذر، واستقرت بكل فوضاها الجميلة في العاصمة الإيطالية.


أملك خبرة تمتد لأكثر من 15 عامًا، ومتخصص في كتابة المقالات التحليلية العميقة التي تركز على الزوايا غير التقليدية والقصص غير المروية في عالم كرة القدم. 

قمت بتغطية 4 نسخ من كأس العالم للرجال (2010، 2014، 2018، 2022)، بالإضافة إلى كأس العالم للسيدات، والعديد من البطولات القارية والمحلية لصالح جول ومنصات رسمية كبرى أخرى. 

بعد رحلة في مجالات صحفية متنوعة، وجدت شغفي الحقيقي في كرة القدم، وهي المهنة التي أمارسها بكل شغف منذ 2010 ووجدت نفسي فيها بشكل أكبر في GOAL منذ يناير 2018.

قصتي مع كرة القدم

بدأت قصتي مع كرة القدم في سن الخامسة، بمتابعة شغوفة للدوري المصري جولة بجولة. ما زلت أذكر ثلاثي الأهلي الهجومي المكون من أحمد فيليكس وحسام حسن وعلي ماهر في فترة سيطرة الأهلي بالتسعينات. بعدها بسنوات، خطفني جنون الظاهرة رونالدو في كأس العالم 1998، ثم عشقت تتويجه بنسخة 2002، ثم وقعت في غرام جيل برشلونة العظيم مع ريكارد، بعد أن شاهدتهم صدفة يسحقون كلوب أمريكا المكسكي بينما كنت في طريقي لأحد الحصص الدراسية، تلك المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي كان يشارك فيها الأهلي أيضًا، كانت نبتة حبي لبرشلونة، وهذا الشغف الذي نشأ مبكرًا هو محركي الأول في الكتابة.

مجالات الخبرة:

متابعة وتحليل مسيرة المحترفين العرب في الدوريات العالمية.

كتابة المقالات التحليلية التكتيكية والفنية.

تغطية متعمقة للدوريات الأوروبية الكبرى.

متابعة دقيقة للدوري السعودي وتأثيره العالمي.

أفضل ذكرى كروية

لحظة لا يمكن نسيانها ومقسومة بين فرحتين: هدف محمد أبو تريكة القاتل في مرمى الصفاقسي، وهدف أندريس إنييستا الصاروخي في شباك تشيلسي.

تشكيلتي التاريخية

جانلويجي بوفون

كافو - فرانز بيكنباور - فرانكو باريزي - باولو مالديني

زين الدين زيدان - أندريس إنييستا

دييجو مارادونا

ليونيل ميسي - الظاهرة رونالدو - رونالدينيو

مقالاتي المفضلة 

خلال الـ 15 عامًا الماضية كتبت عدد أعجز عن حصره من المقالات التحليلية والخبرية، لكن هناك مجموعة معينة منها اعتز بها بشكل كبير، منها وليس كلها التالي:
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