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لا يزال الوضع التجاري لريال مدريد في الشرق الأقصى في حالة من الجمود، في ظل رفض شبكات البث الصينية إعادة تغطية أخبار العملاق الإسباني. وعلى الرغم من الاعتذارات التي صدرت على أعلى المستويات من النادي ومن كيليان مبابي نفسه، فإن تداعيات ظهور النجم الفرنسي المثير للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لا تبدي أي بوادر على الانحسار.

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الجمود الدبلوماسي مستمر بشأن تصريحات مبابي

دخل التعتيم على بث مباريات ريال مدريد في الصين مرحلة حرجة، بعدما أكد مسؤولون حكوميون أن الاعتذار وحده لن يكون كافيًا لحل الأزمة الراهنة. وقد اندلع الجدل بعدما ظهر مبابي وهو يضحك على صورة ساخرة (ميم) وُضع فيها وجهه على جسد الزعيم الصيني الراحل ماو تسي تونج، خلال ظهوره في البرنامج الإلكتروني 'The Bridge'.

كانت التداعيات فورية، إذ أدى الأمر إلى قيام محطة التلفزيون الرسمية CCTV بتعليق تغطية الدوري الإسباني، كما قامت منصات رقمية مثل Migu بحذف أهداف اللاعب الفرنسي من أرشيفها. وقد أوضح سفير الصين لدى إسبانيا، ياو جينج، الموقف الآن، مبيّنًا أنه رغم بقاء قنوات التواصل مفتوحة بين الحكومة والدوري الإسباني وريال مدريد، فإنه لا توجد مفاوضات رسمية جارية حاليًا لاستئناف عمليات البث.

أبرز السفير ياو جينج عمق الإساءة، مشيرًا إلى أن الحادثة أثّرت بشكل كبير في مشاعر الرأي العام الصيني. وقال: "لقد جرحت هذه الحادثة المؤسفة مشاعر الكثير من الناس في الصين، الذين يحتاجون إلى وقت لاستيعاب الوضع الحالي. الشعب الصيني يحتاج إلى وقت. هذه ليست مسألة سهلة بالنسبة إليهم، خصوصًا أن ريال مدريد حظي بالكثير من الحب والدعم في الصين."

تؤكد هذه التصريحات أن مكانة "النادي الملكي" في المنطقة تعرّضت لاختبار قاسٍ بسبب تصرفات نجمه الأحدث. ونتيجة لذلك، غاب فوز النادي الأخير بنتيجة 1-0 على راسينج سانتاندير بشكل لافت عن أبرز خدمات البث في البلاد، ما ترك الملايين من المشجعين غير قادرين على مشاهدة المباراة بشكل قانوني.

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تداعيات تجارية وشراكات مُنهاة

كان الضرر الذي لحق بالعلامة التجارية الشخصية لمبابي في آسيا مدمّرًا بالقدر نفسه، إذ خسر المهاجم دعمًا ماليًا كبيرًا بين عشية وضحاها تقريبًا. وسارعت شركات صينية كبرى إلى النأي بنفسها عن نجم باريس سان جيرمان السابق تفاديًا لردود الفعل الغاضبة من الجمهور. وتحديدًا، أنهت علامات تجارية مثل Dongpeng وMengniu رسميًا شراكاتها التجارية المربحة مع اللاعب الدولي الفرنسي. ويبرز هذا الانسحاب السريع مدى حساسية السوق الصينية تجاه أي إساءة مُتصوَّرة للرموز التاريخية الوطنية، بصرف النظر عن المكانة العالمية للاعب أو قدراته الرياضية. وبالنسبة إلى مبابي، الذي حلّ مؤخرًا في المركز الثاني بترتيب الكرة الذهبية، يمثّل ذلك ضربة كبيرة لعائداته خارج الملعب ولسمعته في منطقة رئيسية.

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الصين تتمسّك بموقفها

Getty Images

اتخذت الحكومة الصينية موقفًا حازمًا من المسألة، داعمةً الرفض الشعبي لتصرفات اللاعب. وتناول قوه جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، الموقف خلال مؤتمر صحفي، قائلًا إن أي فعل يجرح مشاعر الشعب سيواجه بطبيعة الحال رفضًا جماعيًا من المجتمع. وردّد هذا الموقف مسؤول السفارة شيه تيانيو، الذي أكد مجددًا أن الأنصار يحتاجون إلى فترة من التأمل قبل أن تُصلَح العلاقة.

يظل الوضع يمثّل صداعًا كبيرًا لقسم التسويق في ريال مدريد، إذ يعتمد تقليديًا على السوق الصينية في جزء كبير من إيراداته التجارية العالمية. ورغم اعتذارات اللاعب بعدة لغات، لا تزال مؤسسة الإعلام الرسمية China Media Group متحفظة بشأن تحديد موعد لعودة بث المباريات مباشرة، وفقًا لما أوردته Dailysports.

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غموض يحيط ببث مباريات عملاق الدوري الإسباني

تمتد تداعيات هذا التعتيم إلى ما هو أبعد من ريال مدريد وحده، ملقيةً بظلالها على الاستراتيجية التجارية الأوسع للدوري الإسباني في آسيا. فالدوري يملك حاليًا اتفاقيات بث مع CCTV وMigu تمتد حتى موسم 2029/30، يُقال إن قيمتها تبلغ نحو 10 ملايين يورو سنويًا. وفي حين عادت مباريات أخرى بشكل متقطع إلى بعض المنصات، فإن استبعاد مباريات ريال مدريد تحديدًا كان ممنهجًا. ويُظهر تحليل مباراة راسينج سانتاندير وريال مدريد أنها كانت المباراة الوحيدة التي أُزيلت من جدول عطلة نهاية الأسبوع على منصة Migu، ما يشير إلى نهج موجّه ضد النادي. ويوحي هذا الحذف الدقيق للمحتوى بأن السلطات عازمة على مواصلة الضغط إلى أن تقتنع بأن "مشاعر الشعب" قد عولجت بالشكل الكافي.