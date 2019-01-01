ناينجولان يريد العودة إلى كالياري

بعد رفض الصين وخروجه من مشروع كونتي في إنتر.. كالياري الأقرب للحصول على خدمات ناينجولان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

يبدو أن قصة رادجا ناينجولان ستستنر حتى آخر 10 أيام من شهر أغسطس حتى يتم حسم أمر رحيله عن صفوف إنتر.

وكان أنطونيو كونتي ومن قبله جيوسيبي ماروتا قد أعلنا أن نجم الوسط البلجيكي خارج خطط النيراتزوري في الموسم المقبل.

وحول ذلك، رفض ناينجولان الاستسلام وإنهاء مسيرته في أوروبا والرحيل إلى الدوري الصيني، وقرر العودة إلى نقطة البداية.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 26, 2019

وحسب أغلب المصادر الصحفية الإيطالية فإن رغبة النينجا الآن تذهب في اتجاه عودته إلى سردينيا حيث بدأ وتحديدًا نادي كالياري.

وسينتظر كالياري لحسم الأمور حتى آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية، في الوقت الذي يرصد فيه النادي 9 ملايين يورو من أجل التعاقد مع النجم البلجيكي.

وسيكون على إنتر دراسة السوق جيدًا من أجل تحديد القيمة التي يريدها مقابل التخلي عن ناينجولان من أجل تمويل الميركاتو بالشكل الذي يريده.

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يذكر أن صفقتي روميلو لوكاكو وإيدين دجيكو لا زالتا معطلتين حتى ينجح إنتر في تسويق الثلاثي إيفان بيريزيتش وماورو إيكاردي ورادجا ناينجولان.