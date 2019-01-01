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الدوري الإيطالي - الدرجة الأولى

ناينجولان: هدفي في يوفنتوس؟ أفضل الثلاث نقاط

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Getty Images
التعادل حسم ديربي إيطاليا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أبدى رادجا ناينجولان، نجم إنتر، حزنه على تفريط فريقه في تقدمه على يوفنتوس والتعادل بين الفريقين بعد الأداء المميز للنيراتزوري في ديربي إيطاليا.

وتقدم إنتر مبكراً بهدف ناينجولان، ولكن كريستيانو رونالدو عادل الكفة للضيوف بعد إضاعة أصحاب الأرض عدة فرص محققة لحسم اللقاء.

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وقال ناينجولان مع "دازون": "كان يمكننا الخروج بنتيجة عريضة من الشوط الأول، أضعنا الكثير ودفعنا الثمن في الشوط الثاني".

وأضاف: "لم نتلق فرصاً كثيرة ولكن فرطنا في ثلاث نقاط مهمة، أخطأنا عدة مرات في الشوط الثاني بالتمريرة الأخيرة، يوفنتوس فريق كبير ووضعناه تحت الضغط".

وختم: "حزين لعدم الفوز، هدفي كان جميلاً، التسجيل يبقى شعور رائع، ولكن ما يهمني أكثر هو الانتصار وحصد النقاط".

ورفع إنتر رصيده من النقاط إلى 62 نقطة بالمرتبة الثالثة بعد مرور 34 جولة من عمر الدوري الإيطالي.

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