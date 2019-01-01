ناينجولان: سأثبت لإنتر خطأهم بالتفريط فيّ وأفتقد كونتي

رادجا ناينجولان يتحدث حول مستقبله مع كالياري ومشروع إنتر وأنطونيو كونتي ولوتشيانو سباليتي

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

قال رادجا ناينجولان نجم كالياري المعار من إنتر إنه يسعى لإثبات خطأ قرار إدارة النيراتزوري بالاستغناء عن خدماته ووضعه خارج خطط الفريق في الموسم الحالي.

وكان ناينجولان قد انتقل إلى كالياري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد كإعارة مجانية يتكفل فيها الفريق بدفع راتب اللاعب كاملًا فقط.

وحول رحيله عن إنتر، أكد ناينجولان إنه لم يتحدث مع جيوسيبي ماروتا إطلاقًا، مؤكدًا أن حديثه كان مع أوسوليو وأنطونيو كونتي فقط قبل أن يعلم قرار رحيله.

وأضاف: "أول من حادثني كان أوريالي ثم كونتي و أخبرني بأنه يحترمني كثيرًا بغض النظر عت قرار النادي. ردة فعلي؟ لدي مشاكلي و عيوبي و حياتي كلاعب كرة قدم ليست عادية و أتحمل العواقب"

وحول مواجهة إنتر الأحد المقبل قال: "ستكون مواجهة خاصة بكل تأكيد، وبالطبع سأسعى لإثبات أنهم كان على خطأ حين فرطوا في خدماتي، ولكن ليس فقط من خلال المواجهة أمامهم، بل من خلال تقديم مستويات جيدة طوال الموسم"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 29, 2019

وتابع: "خلال الموسم التحضيري بذلت كل ما أملك من أجل تغيير وجهة نظر كونتي ولكن القرار تم تنفيذه كما كان، كونتي مدرب رائع وكبير وشخص مميز وكنت أتمنى التدرب معه، وبالطبع سأفتقد ذلك كثيرًا"

وحول إيكاردي قال: "ماورو إيكاردي ليس شخصًا سيئًا، لقد حدثت معه بعض المشاكل في العام الماضي، يقولون إنها بسبب تصريحات زوجته، ويبدو بأن البعض لم يعذره، هل سامحته انا؟ لا أستمع إليهم، أنا لا أشاهد هذه البرامج الرياضية أصلًا"

وأردف حول لوتشيانو سباليتي: "لوتشيانو شخص قوي جدًا، لقد عهدته قويًا طوال فترتي معه في روما وفي إنتر، لم أره ضعيفًا إلا الشهر الماضي بعد وفاة شقيقه"

وقال أيضًا: "دجيكو؟ ردة فعلي بعد تجديد عقده كانت طبيعية، أنا شخص أتحدث بما في قلبي كما يعلم الجميع ولم أشعر بأنني أخطأت، أعرف إيدين وأعلم أنه مهم لروما وكان عليَ أن أهنئه بالتجديد"

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يذكر أن رادجا ناينجولان قد سجل آخر أهداف إنتر في الموسم الماضي، الهدف الذي كان سببًا في تأهل النيراتزوري إلى دوري أبطال اوروبا وحسم صراع المركز الرابع مع ميلان.