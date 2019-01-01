ناينجولان: الإنتر أفضل من الموسم الماضي

اللاعب يتحدث عقب الفوز على كييفو فيرونا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال رادجا ناينجولان لاعب وسط الإنتر أنهم كانوا يعانون من الضغوطات خلال مواجهة كييفو فيرونا بسبب فوز كل منافسيهم على التأهل لدوري الأبطال القادم.

ونجح الإنتر في الفوز على ضيفه الهابط رسميًا للسيري بي بهدفين دون رد ليعزز بقوة آماله في التأهل لدوري الأبطال الموسم القادم، ولم يتبق من الموسم سوى جولتين.

وقال لاعب روما السابق عقب المباراة "جميع من كان خلفنا فاز، وهو ما وضع بعض الضغوطات علينا. رغم أنه هبط، إلا أن كييفو أراد فعل شيء أمام الإنتر، وهذا طبيعي. لقد سببوا مشاكل لنا، كان علينا الفوز بغض النظر إن كان فوزًا جميلًا أم قبيحًا. الأهم هو الحصول على النقاط الثلاثة".

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وعن صراع المقعدين الثالث والرابع، أكد ناينجولان أن الإنتر لم يحسم تأهله بعد، مضيفًا "ستكون منافسة صعبة، نحن سنلعب ضد نابولي الأسبوع القادم وسنواجه في الجولة الأخيرة إمبولي الساعي للبقاء في السيري آ، لذا الجميع لديه دوافعه الكبيرة".

اللاعب البلجيكي أبدى سعادته باللعب بانتظام حاليًا مع الإنتر وابتعاد الإصابات عنه، مضيفًا عن مدى نجاح اللاعبين في عزل أنفسهم عن الحديث الدائر حول مستقبل المدرب لوتشيانو سباليتي "نحن دومًا ما نبذل قصارى جهدنا، وهذا ما يفعله المدرب أيضًا".

"الانتقادات جزء من كرة القدم، لكني أشعر حاليًا أن الإنتر يؤدي هذا الموسم بشكل أفضل من الموسم الماضي، وآمل أن تكون الجماهير راضية عن تواجدنا في دوري الأبطال لعام آخر".

يُذكر أن فوز النيرادزوري على كييفو رفع رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن أتالانتا في الرابع و4 نقاط عن ميلان وروما في الخامس والسادس.