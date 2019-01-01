ناينجولان يفسر أسباب عداوته مع جمهور إنتر

عام وحيد قضاه البلجيكي مع النيراتزوري

فسر رادجا ناينجولان، نجم كالياري، الأسباب وراء علاقته المتوترة مع جمهور إنتر خلال الموسم الذي قضاه في ميلانو.

ناينجولان رحل معاراً إلى كالياري بداية الموسم الحالي بعد تجربة متوسطة قضاها في الموسم الفائت بقميص إنتر.

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وقال ناينجولان مع "لاجازيتا": "جمهور إنتر قابلني بالصافرات بسبب تصريحات عن أن حزني بترك روما يتخطى سعادتي بالقدوم لميلانو".

وأضاف: "لا يمكن أن أبدأ التجربة بتقبيل الشعار، فقط الضعفاء من يفعلون ذلك لإرضاء الجمهور، الأمر مثل أن تقابل فتاة وتخبرها أنها حب حياتك في أول يوم".

وواصل البلجيكي: "تحدثت مع بعض الجمهور بعض ذلك وشرحت نفسي وتفهموا الأمر، قضيت أربعة أعوام ونصف في روما ولم يكن سهلاً الرحيل، الجمهور يجب أن يساند النادي وليس اللاعب".

واستطرد: "هناك أشياء تحدث في الأندية الكبرى لا تراها في الصغرى، مثلاً تسريب الأخبار كما حدث عن مشادة لوكاكو وبروزوفيتش في إنتر، لا ترى ذلك هنا في كالياري".

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وعن أسباب عودته لكالياري من جديد: "كلاوديا زوجتي كان هذا أفضل لها، هنا عائلتها وأصدقائها والأماكن المحببة لها، وذلك يساعدها بشكل كبير على التعافي ومواجهة الوضع".

وحول عاداته السيئة: "أنا لست قديساً، وأتمنى أن تسامحني زوجتي على أخطائي، أحب السهر والخروج، ولكن ذلك لم يؤثر يوماً على أدائي في الملعب، أعطي كل شيء وذلك ما يجعل الجمهور يقدر وجودي في فريقه".

ويلعب ناينجولان حالياً على سبيل الإعارة في صفوف كالياري، والذي يملك بنداً بأحقية شرائه من إنتر في ختام الموسم.