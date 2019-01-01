ناني يودع الكرة الأوروبية ويخلف كاكا بالدوري الأمريكي

البرتغالي لويس ناني ينضم رسميًا لفريق أورلاندو سيتي الأمريكي

فيسبوك تويتر محمد عماد

أعلن نادي أورلاندو سيتي الذي يشارك بدوري كرة القدم بالولايات المتحدة الأمريكية “MLS” ضم اللاعب البرتغالي لويس ناني قادمًا من فريق سبورتينج لشبونة.

ووقع اللاعب البالغ من العُمر 32 عامًا عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع نفس الفريق الذي لعب له من قبل النجم البرازيلي ريكاردو كاكا.

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بهذه الخطوة رحل ناني عن منافسات القارة العجوز التي لعب فيها بخمسة قمصان مختلفة.

رحلة ناني الاحترافية كانت قد بدأت مع فريق سبورتنج لشبونة عام 2005 ثم انتقل لمانشستر يونايتد عام 2007 ولعب معه حتى عام 2015.

أعير ناني لسبورتينج لشبونة وانتقل بعد ذلك لفريق فنربخشة التركي وخاض تجربة بالدوري الإسباني بقميص فالنسيا، ثم الدوري الإيطالي مع فريق لاتسيو.

عاد ناني بعد ذلك لفريقه سبورتينج لشبونة في الصيف الماضي قبل أن يقرر الانتقال لفريق أورلاندو سيتي.