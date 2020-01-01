ناني: رونالدو منحنا حساسية ضد الهزائم في مانشستر يونايتد

لويس ناني نجم مانشستر يونايتد السابق يتحدث عن فترته رفقة كريستيانو رونالدو في صفوف الشياطين الحمر.

تحدث النجم البرتغالي لويس ناني عن بدايته مع فريقه السابق مانشستر يونايتد، وفترة اللعب مع مواطنه كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس الحالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ناني لصالح موقع "بلايرز تريبون"، وأكد خلالها أن رونالدو منح الفريق قدرات عقلية استثنائية.

وقال ناني: "جاء لي العديد من العروض من ضمنها مانشستر يونايتد، وقال لي وكيلي جورج مينديش إنه العرض الأفضل، وقبل أن أدرك ذلك كنت أبحث عن منزل هناك".

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وأضاف: "مينديش سألني إذا كنت أريد البقاء مع كريستيانو رونالدو في منزله بشكل مؤقت، وبالفعل ذهبت لهناك ووجدت أندرسون أيضًا، كان لديه حمام سباحة وكرة طاولة وملعب كرة مضرب، وكل يوم كنا نتنافس في واحدة من تلك الرياضات".

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وأردف: "عندما غادرت أنا وأندرسون منزل كريستيانو رونالدو كنا قد حصلنا على عدوى حساسية ضد الهزيمة بسبب رونالدو".

وأكمل: "السير أليكس فيرجسون كان بمثابة الأب بالنسبة لي، وهناك أيضًا ريو فيرديناند وريان جيجز اللذان قدما الكثير من المساعدة لي".

وأنهى تصريحاته: "خلال فترتي في مانشستر يونايتد كونت العديد من الصداقات كانت أبرزها مع أنطونيو فالنسيا، وفابيو ورافاييل وكريستيانو رونالدو وأندرسون".

جدير بالذكر أن ناني كان قد انضم لصفوف مانشستر يونايتد قادمًا من صفوف سبورتنج لشبونة كما كان الحال بالنسبة لكريستيانو رونالدو.