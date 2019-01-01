نانت يقرر حجب قميص سالا بعد وفاته

تعرف على بيان نانت الفرنسي عقب رحيل سالا وإيجاد جثمانه

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أصدر نادي نانت الفرنسي بيانًا رسميًا لنعي رحيل إيمليانو سالا، مهاجم الفريق المنتقل لكارديف سيتي، بعد أن وجدث السلطات جثته في قاع القنال الإنجليزي.

وكانت السلطات البريطانية أكدت بالأمس، الخميس، أنّ الجثة التي عثروا عليها خاصة بسالا.

وقال البيان: "تلقى نادي نانت خبر إيجاد جثة إيمليانو سالا مساء الخميس بمنتهى الحزن، وجاء الأمر لينهي فترة طويلة من الانتظار. إيمليانو أحد أساطير النادي والذي كتب اسمه في سجلات التاريخ".

وتابع: "كان صباحًا عسيرًا علينا ولا أحد يشعر بالسعادة. لقد جاء سالا في يوليو 2015 ووقع في حبه جماهير نانت وبسبب شغفه وقتاله في الملعب أصبح هداف الفريق لثلاث مواسم على التوالي".

⚡️ “عالم كرة القدم يبكي رحيل سالا 🙏”https://t.co/1ghGMWQeM2

— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

وواصل: "التقدير الذي تلقاه اللاعب محليًا وعالميًا يتلائم من شخصيته، لقد خسرنا صديقًا ولاعبًا موهوبًا ومثال يحتذى به للجميع. لا يمكن نسيان ما حدث للطيار ونتمنى إيجاده أيضًا".



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كما علّق رئيس النادي، فالدامار كيتا، على الأمر بقوله: "لا أمتلك كلمات للتعبير أن محطم للغاية لقد كانت مأساة. إيمليانو ترك بصمة ولذلك احترامًا له سوف نحجب القميص رقم 9".

واختتم: "إنّه لاعب لم يعرف الاستسلام والجميع يرسلون لأهله خالص التعازي ويتمنون لهم الصبر والسلوان".

وكان نادي كارديف سيتي قد نشر بيانًا لنعي رحيل سالا.