نانت يعلن تنازله عن قيمة صفقة سالا

نزاع قضائي بين نانت وكارديف

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن رئيس نانت فالديمار كيتا رفض ناديه تقاضي الأموال المستحقة له من صفقة بيع الأرجنتيني الراحل إيميليانو سالا إلى كارديف سيتي يناير الماضي.

ورفض كارديف حتى الآن دفع قيمة صفقة شراء سالا البالغة 15 مليون يورو، مما دفع الناديان للدخول في نزاع قضائي لحل القضية.

وقال كيتا في تصريحات نقلتها " لي باريسيان": "لا أريد تلك الأموال ولا أريد حتى لمسها، ولكن لا يجب نسيان أن بوردو له حقاً فيها".

وفاة والد إيميليانو سالا بعد 3 أشهر من رحيل نجله

👕 33 مباراة

⚽️ 10 أهداف

🅰️ 10 تمريرات حاسمة



مربوحة!🔥 pic.twitter.com/DJxsoDhtfM — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 22, 2019

وسيتحصل بوردو على قرابة ثمانية ملايين يورو من قيمة الصفقة بسبب بند في عقد انتقاله منه إلى نانت في الماضي.

وعلق مصدر مقرب من كيتا للصحيفة أن تصريحاته لا تعني تنازل النادي رسمياً عن حقوقه المالية، ولكن احتراماً لعائلة اللاعب، مؤكداً استمراره في النزاع القضائي.

وتوفى سالا بعد انتقاله مباشرة إلى كارديف بعد تحطم الطائرة التي كانت تقله من الأراضي الفرنسية لنظيرتها الويلزية، مما أدى لمصرع المهاجم الأرجنتيني وقائدها.