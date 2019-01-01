نانت يتجه إلى فيفا للحصول على مقابل بيع سالا

كارديف تأخر أكثر من اللازم على ما يبدو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قرر نادي نانت الفرنسي الاتجاه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، للحصول على حقه في صفقة بيع مهاجمه الراحل إيميليانو سالا، إن لم يصل المبلغ قبل يوم الأربعاء.

ولم يسدد كارديف حتى الآن الدفعة الأولى المقدرة بـ15 مليون جنيه استرليني، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي حلت بطائرة الأرجنتيني.

وفقدت الطائرة في الحادي والعشرين من يناير الماضي، بعد يومين من إتمام الصفقة، قبل أن يتم العثور على الطائرة وجثة اللاعب ويتبين وفاته إثر إصابات في الرأس والجسد.

وكتب الفريق القانوني لنانت في الخامس من فبراير الماضي مخاطباً كارديف لأجل سداد القسط السنوي الأول من أصل 3، حيث كان الاتفاق أن يتم دفعهم خلال 10 أيام عمل من تاريخ إتمام الصفقة.

على الجانب الآخر قرر كارديف عدم الدفع حتى نهاية التحقيقات، في وقت لم يتم العثور به على جثة سالا من الأصل، وذلك بسبب العديد من الأسئلة حول الحادث، أهمها ما إذا كان ديفيد إيبوتسون قائد الطيارة مؤهلاً لمثل ذلك الأمر.

يذكر أن أي خطأ في عملية الطيران سيلغي وثيقة التأمين التي أجراها كارديف على المهاجم الراحل مقابل 16 مليون جنيه استرليني، ولذلك يحاول كارديف بحث خياراته قبل الدفع.