نافاس: رؤية ريال مدريد كخصم أمر غريب

نافاس فاز على فريقه السابق بثلاثية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضح كيلور نافاس، حارس باريس سان جيرمان، أنه لا يشعر بأي مشاعر سيئة تجاه فريقه السابق ريال مدريد بعد الانتصار عليه في دوري الأبطال.

وشارك نافاس أساسياً في الانتصار الساحق للفريق الفرنسي مساء الأربعاء على مدريد بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وقال نافاس في تصريحات نقلتها "ليكيب": "رؤية زملائي السابقين في ريال مدريد بالجهة المقابلة أمر غريب، ولكن لا أملك مشاعر سيئة تجاه الفريق".

وأضاف: "سعيد للغاية بالفوز، ولكن ليس لأنه ضد ريال مدريد، زملائي عملوا بقوة، وأنا متحمس للدفاع عن تلك الألوان كما فعلت في مدريد من قبل".

وختم: "عشت أياماً لا تنسى في مدريد، الآن أنا هنا في مشروع جديد وعائلتي سعيدة، وهذا هو العامل الأهم بالأمر".

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وانتقل نافاس في ختام سوق الانتقالات إلى باريس في صفقة تبادلية شهدت رحيل ألفونس أريولا في الاتجاه المقابل نحو مدريد.