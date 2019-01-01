مدرب العدالة: نسعى للعودة بنقاط إيجابية أمام الهلال

مدرب العدالة يؤكد أن فريقه سيقدم أداء قوي أمام الهلال.

أكد ناصيف البياوي، المدير الفني لفريق العدالة، على أنه واثق كل الثقة في لاعبيه، لتقديم مستوى مشرف أمام الهلال، وتحقيق نتيجة إيجابية.

العدالة يستعد لمواجهة الهلال غدٍ الإثنين، بالمباراة المؤجلة من الجولة 13 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

البياوي قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "لاعبو العدالة في تطور فني متصاعد، ونحن قادرون على تحقيق الفوز، والعودة بنقاط إيجابية، من بطل دوري أبطال آسيا".

المدرب التونسي تابع: "مباراة الهلال ستكون صعبة، وهو فريق قوي جماعيًا وفرديًا، لأنه يمتلك إمكانيات كبيرة".

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ناصيف أردف: "الإصابات والبطاقات الملونة، ومشاركة اللاعبين مع المنتخب الأولمبي، جعلتني لا استقر على التشكيل الذي سأواجه به الهلال".

واختتم مدرب العدالة تصريحاته قائلًا: "نسعى لتقديم أداء قوي، بعد ما قدمناه في المواجهتين الماضيتين، لأن هذا دافع لنا".

الهلال كان تعادل في مباراة الجولة 13 التي أقيمت الخميس الماضي، حيث تعادل بهدف لمثله، في أولى مبارياته بعد العودة من كأس العالم للأندية.