انتزع NAC بريدا، يوم الأحد وفي اللحظات الأخيرة، نقطة في زيارته لفورتونا سيتارد: 1-1. بدا صاحب المركز السابع عشر في طريقه للخسارة في جنوب ليمبورخ، لكن محمد ناصوح أنقذ الموقف في الوقت بدل الضائع بتسديدة قوية من بعيد. ويقع NAC حاليًا على بُعد نقطتين تحت خط الهبوط.

فرض الفريقان رقابة متبادلة إلى حدّ ما في الدقائق الأولى، وإن كان فورتونا قد أصبح أقوى تدريجيًا خلال الشوط الأول. وبرز بشكل خاص كريستوفر بيترسون ولانس دويفستين لدى أصحاب الأرض. وتلقى NAC ضربة، إذ اضطر لويس هولتبي لمغادرة الملعب بعد 37 دقيقة بسبب إصابة. وكان محمد ناصوح بديله في وسط ميدان الفريق القادم من بريدا.

لم تُسجَّل أهداف حتى نهاية الشوط الأول في سيتارد. وتغيّر ذلك بعد عشر دقائق من استئناف اللعب. أرسل نيرايوشو كاسانفيريو كرة عرضية من الجهة اليمنى، وسدد بيترسون بنجاح من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء. كانت صدمة كبيرة لـNAC، الذي يحتاج النقاط بشدة في صراعه لتفادي الهبوط المباشر.

منحت نتيجة 1-0 فورتونا دفعة واضحة، فانطلق فريق المدرب داني بويز بحثًا عن هدف ثانٍ. ولتحقيق ذلك، أُقحم محمد إحطارن وبول جلادون لدى الفريق المضيف.

أراد إحطارن بوضوح أن يترك بصمته، وكان خطرًا خصوصًا عبر بعض الركنيات المقوسة إلى الداخل، لكنه كان غير دقيق في التمرير. وفي الوقت نفسه كانت الدقائق تمضي ضد NAC، حيث شارك موسى سومانو وبيبَين رويلن في الدقائق الأخيرة.

وجاء التعادل المنشود لـNAC في الوقت بدل الضائع، حين شاهد ناصوح تسديدة من خارج منطقة الجزاء تستقر في الزاوية اليسرى. وكانت بمثابة ارتياح كبير للاعبين وللمشجعين القادمين من بريدا.

يمكن لـNAC أن يحاول مجددًا الأسبوع المقبل، وهذه المرة على أرضه ضد أياكس. بعد ذلك تلي مواجهات مع إف سي أوتريخت، وSC هيرينفين، وAZ. إنها مهمة شاقة إذن للفريق المتعثر من أجل اللعب أيضًا في الموسم المقبل على أعلى مستوى.